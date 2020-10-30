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Після нічного загострення окупанти один раз порушили "тишу"

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 17:11
Після нічного загострення окупанти один раз порушили тишу

Від початку 30 жовтня російсько-окупаційні війська тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Опівночі неподалік населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок прицільних ворожих пострілів двоє військовослужбовців загинули.

За словами штабу, ближче до обіду на цій самій ділянці ворог "провокував наших воїнів" зі стрілецької зброї "неприцільними пострілами"

В ООС називають ситуацію " в районі проведення операції контрольованою українськими захисниками".

Українська правда

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Теми: ООСДонбасвійна
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