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После ночного обострения оккупанты один раз нарушили "тишину"

Пятница, 30 октября 2020, 17:11
После ночного обострения оккупанты один раз нарушили тишину

От начала 30 октября российский-оккупационные войска трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля.

Источник: штаб ООС

Детали: В полночь возле населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие прицельных вражеских выстрелов двое военнослужащих погибли.

За словами штаба, ближе к обеду на этом же участке враг "провоцировал наших воинов" из стрелкового оружия "неприцельными выстрелами".

В ООС называют ситуацию "контролируемой украинским защитниками".

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойна
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