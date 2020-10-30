После ночного обострения оккупанты один раз нарушили "тишину"

От начала 30 октября российский-оккупационные войска трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля.

Источник: штаб ООС

Детали: В полночь возле населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие прицельных вражеских выстрелов двое военнослужащих погибли.

За словами штаба, ближе к обеду на этом же участке враг "провоцировал наших воинов" из стрелкового оружия "неприцельными выстрелами".

В ООС называют ситуацию "контролируемой украинским защитниками".