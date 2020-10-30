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ДТП на Майдані: водій розповів, що втратив свідомість

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 17:48
ДТП на Майдані: водій розповів, що втратив свідомість
фото: МВС

Водій, який став винуватцем ДТП та загибелі двох людей на столичному Майдані Незалежності, запевняє, що він втратив свідомість.

Джерело: заступник глави МВС Антон Геращенко у Facebook

Деталі: Водій після затримання розповів, що він втратив свідомість та втратив контроль над управлінням автомобілем. Повідомляється, що він нещодавно переніс операцію та погано себе почував.

На пізніше оприлюдненому відео чітко видно, що чоловік задовго до смертельного ДТП врізався в інший автомобіль.

Геращенко зазначає, що водій Land Rover, за попередніми даними, був тверезий. Також проведуть додаткову експертизу крові та сечі.

Довідково: Керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу, заборонено.

Нагадаємо: У центрі столиці сталася масштабна ДТП.

За попередніми даними, водій автомобіля Land Rover, втративши контроль за керуванням, виїхав на пішохідну зону площі Майдан Незалежності, де в’їхав у натовп людей, після чого на проїжджій частині Хрещатику протаранив декілька авто.

Унаслідок ДТП двоє людей загинули на місці, ще четверо отримали травми. На місці події працюють правоохоронці.

65-річний водій буде затриманий. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Українська правда

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Теми: КиївДТП
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