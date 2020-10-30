Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ДТП на Майдані: водій розповів, що втратив свідомість

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 18:48
фото: МВС

Водій, який став винуватцем ДТП та загибелі двох людей на столичному Майдані Незалежності, запевняє, що він втратив свідомість.

Джерело: заступник глави МВС Антон Геращенко у Facebook

Деталі: Водій після затримання розповів, що він втратив свідомість та втратив контроль над управлінням автомобілем. Повідомляється, що він нещодавно переніс операцію та погано себе почував.

На пізніше оприлюдненому відео чітко видно, що чоловік задовго до смертельного ДТП врізався в інший автомобіль.

Геращенко зазначає, що водій Land Rover, за попередніми даними, був тверезий. Також проведуть додаткову експертизу крові та сечі.

Довідково: Керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу, заборонено.

Нагадаємо: У центрі столиці сталася масштабна ДТП.

За попередніми даними, водій автомобіля Land Rover, втративши контроль за керуванням, виїхав на пішохідну зону площі Майдан Незалежності, де в’їхав у натовп людей, після чого на проїжджій частині Хрещатику протаранив декілька авто.

Унаслідок ДТП двоє людей загинули на місці, ще четверо отримали травми. На місці події працюють правоохоронці.

65-річний водій буде затриманий. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Українська правда
Теми: КиївДТП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоВодій Land Rover, який збив людей на Майдані, був тверезий

відео, оновленоНа Майдані Незалежності водій в'їхав у натовп, загинули 2 людини

У ДБР почали розслідувати можливу держзраду глави КС Тупицького

фотоУ Туреччині і Греції повідомили про перших загиблих і постраждалих під час землетрусу

Екстрене засідання у Мінську: Україна назвала свої вимоги

Щодо суддів КС відкрили кримінальну справу: замах на захоплення влади

Усі новини...
Київ
На Майдані Незалежності водій в'їхав у натовп, загинули 2 людини
У Києві - теж антирекорд: понад 700 хворих на COVID за добу
Київ досі в топі міст з найбруднішим повітрям у світі
Останні новини
19:44
НБУ прогнозує зростання облікової ставки у 2021 році
19:28
Зарплата суддів КС, кредит Суркіса: що відбулось у реєстрі декларацій, поки він був закритий
19:26
спискиВ Україні уже офіційно обрали 20 мерів
19:19
ЄС наступного тижня схвалить санкції проти Лукашенка і ще 14 білорусів – ЗМІ
18:56
В Італії за добу рекордна 31 тисяча інфікованих, дві сотні померлих
18:48
фото, відеоДТП на Майдані: водій розповів, що втратив свідомість
18:31
Мінінфраструктури простимулює виробництво електромобілів
18:27
У Греції під час землетрусу загинули двоє школярів, число жертв у Туреччині зросло до шести
18:16
Литва направила ноту протесту Білорусі через закритий кордон
18:11
Після нічного загострення окупанти один раз порушили "тишу"
Усі новини...