ДТП на Майдане: водитель рассказал, что потерял сознание

Водитель, который стал виновником ДТП и гибели двух человек на столичном Майдане Независимости, уверяет, что он потерял сознание.

Источник: заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook

Детали: Водитель после задержания рассказал, что он потерял сознание и потерял контроль над управлением автомобилем. Сообщается, что он недавно перенес операцию и плохо себя чувствовал.

На позже обнародованном видео четко видно, что человек задолго до смертельного ДТП врезался в другой автомобиль.

Геращенко отмечает, что водитель Land Rover, по предварительным данным, был трезв. Также проведут дополнительную экспертизу крови и мочи.

Напомним: В центре Киева произошла масштабная ДТП.

По предварительным данным, водитель автомобиля Land Rover, потеряв контроль за управлением, выехал на пешеходную зону площади Майдан Независимости, где въехал в толпу людей, после чего на проезжей части Крещатика протаранил несколько авто.

В результате ДТП два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы. На месте происшествия работают правоохранители.

65-летний водитель будет задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.