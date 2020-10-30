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"Відчувається вплив олігархів та Кремля": євродепутат про рішення КС

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 22:23

Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель зазначила, що у скандальному рішенні Конституційного суду відчувається вплив Кремля та олігархів.

Джерело: фон Крамон-Таубадель в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Ми бачимо, що існує конфлікт інтересів у КС. Європейські країни очікують від президента розслідування. І ті судді, які задіяні у неправомірних діях, мають бути звільнені. Але все це вимагає дотримання верховенства права.

З іншого боку, нас значно непокоїть те, які інтереси стоять за суддями КС – безумовно, відчувається вплив інтересів олігархів та Кремля. Вони тримають судові установи, цю ситуацію треба виправити. Тут варто вже "передавати пас" парламенту, законодавчому органу. Ця конституційна криза може бути розглянута за рахунок політичного консенсусу".

Деталі: Вона нагадала, що безвізовий режим встановлюється у відповідь на виконання певних зобов’язань, і одне із них – це боротьба проти корупції. Це те, зазначила фон Крамон-Таубадель, що ЄС просив уряду України.

Передісторія:

  • 27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
  • КС у своєму рішенні наголосив, що кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є надмірним покаранням, тобто, негативні наслідки, яких зазнає правопорушник, нібито непропорційні тій шкоді, яку він наніс або міг нанести.

Читайте також: "Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим"

Роман Петренко, УП
Теми: ЄвропарламентКСбезвіз


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