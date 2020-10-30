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"Чувствуется влияние олигархов и Кремля": евродепутат о решении КС

Пятница, 30 октября 2020, 22:23

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель отметила, что из-за решения Конституционного суда

Источник: фон Крамон-Таубадель в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Мы видим, что существует конфликт интересов в КС. Европейские страны ожидают от президента расследования. И те судьи, которые задействованы в неправомерных действиях, должны быть освобождены. Но все это требует соблюдения верховенства права.

С другой стороны, нас значительно беспокоит то, какие интересы стоят за судьями КС - безусловно, чувствуется влияние интересов олигархов и Кремля. Они держат судебные учреждения, эту ситуацию надо исправить. Здесь стоит уже "передавать пас" парламенту, законодательному органу. Этот конституционный кризис может быть рассмотрен за счет политического консенсуса".

Детали: Она напомнила, что безвизовый режим устанавливается в ответ на выполнение определенных обязательств, и одно из них - это борьба против коррупции. Это то, отметила фон Крамон-Таубадель, о чем ЕС просил правительства Украины.

Предыстория:

  • 27 октября стало известно, что Конституционный Суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
  • КС в своем решении отметил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием, то есть, негативные последствия, которые испытывает преступник, якобы непропорциональные тому вреду, который он нанес или мог нанести.

Читайте также: "Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим".

Роман Петренко, УП
Темы: ЕвропарламентКСбезвиз


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