"Чувствуется влияние олигархов и Кремля": евродепутат о решении КС

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель отметила, что из-за решения Конституционного суда

Источник: фон Крамон-Таубадель в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Мы видим, что существует конфликт интересов в КС. Европейские страны ожидают от президента расследования. И те судьи, которые задействованы в неправомерных действиях, должны быть освобождены. Но все это требует соблюдения верховенства права.

С другой стороны, нас значительно беспокоит то, какие интересы стоят за судьями КС - безусловно, чувствуется влияние интересов олигархов и Кремля. Они держат судебные учреждения, эту ситуацию надо исправить. Здесь стоит уже "передавать пас" парламенту, законодательному органу. Этот конституционный кризис может быть рассмотрен за счет политического консенсуса".

Детали: Она напомнила, что безвизовый режим устанавливается в ответ на выполнение определенных обязательств, и одно из них - это борьба против коррупции. Это то, отметила фон Крамон-Таубадель, о чем ЕС просил правительства Украины.

Предыстория:

27 октября стало известно, что Конституционный Суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

КС в своем решении отметил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием, то есть, негативные последствия, которые испытывает преступник, якобы непропорциональные тому вреду, который он нанес или мог нанести.

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