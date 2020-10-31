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Пандемия продолжает устанавливать антирекорды: 573 тысяч больных за сутки

Суббота, 31 октября 2020, 05:23

По информации за 29 октября коронавирус обнаружили у 573 тысяч человек. Больше всего в США, Франции и Индии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Так, Соединенные Штаты обнаружили более 101 тысячи больных, во Франции – более 49 тысяч, в Индии – 48 тысяч. Италия зарегистрировала около 31 тысячи больных. Более 20 тысяч случаев коронавируса вторые сутки подряд обнаружили в Польше, Бразилии, Бельгии, Великобритании и Испании.

За это же время в мире от осложнений заболевания умерли 7490 человек. По суточному приросту больных и количеству летальных случаев Украина среди других государств оказалась на 17 и 15 месте соответственно.

 

Предыдущие два дня в мире также выявили более полумиллиона новых больных.

Сейчас коронавирус есть у почти 11,5 млн человек. Уже побороли заболевания 33,2 млн человек, умерло – 1 миллион 193 тысяч больных. 

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире: динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирус


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