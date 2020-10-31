Пандемия продолжает устанавливать антирекорды: 573 тысяч больных за сутки
По информации за 29 октября коронавирус обнаружили у 573 тысяч человек. Больше всего в США, Франции и Индии.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Так, Соединенные Штаты обнаружили более 101 тысячи больных, во Франции – более 49 тысяч, в Индии – 48 тысяч. Италия зарегистрировала около 31 тысячи больных. Более 20 тысяч случаев коронавируса вторые сутки подряд обнаружили в Польше, Бразилии, Бельгии, Великобритании и Испании.
За это же время в мире от осложнений заболевания умерли 7490 человек. По суточному приросту больных и количеству летальных случаев Украина среди других государств оказалась на 17 и 15 месте соответственно.
Предыдущие два дня в мире также выявили более полумиллиона новых больных.
Сейчас коронавирус есть у почти 11,5 млн человек. Уже побороли заболевания 33,2 млн человек, умерло – 1 миллион 193 тысяч больных.
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Напомним:
- 29 октября в Украине диагностировали COVID-19 у 8 312 человек, 173 больных умерли, 3 394 пациентов выздоровели, госпитализировали 1 140 человек.
- По информации Всемирной организации здравоохранения, 29 октября в мире заболели коронавирусом более 505 тысяч человек.