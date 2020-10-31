Після загострення субота на фронті почалась без порушень – ООС
Субота, 31 жовтня 2020, 06:15
Від початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Від початку поточної доби, 31 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша".
Деталі: Минулої доби збройні формування РФ три рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, зокрема біля Водяного, де загинули двоє наших бійців.
"Провокації ворога продовжились ближче до обіду – противник знову відкривав вогонь зі стрілецької зброї на цій самій ділянці. Постріли не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовів Об’єднаних сил", – зазначають у штабі.
Нагадаємо:
- 29 жовтня російські найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню, від чого постраждали двоє українських військових. 30 жовтня двоє військових загинули унаслідок ворожих обстрілів.
Українська правда