Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Після загострення субота на фронті почалась без порушень – ООС

Субота, 31 жовтня 2020, 07:15

Від початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Від початку поточної доби, 31 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша".

Деталі: Минулої доби збройні формування РФ три рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, зокрема біля Водяного, де загинули двоє наших бійців. 

"Провокації ворога продовжились ближче до обіду – противник знову відкривав вогонь зі стрілецької зброї на цій самій ділянці. Постріли не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовів Об’єднаних сил", – зазначають у штабі. 

Нагадаємо: 

  • 29 жовтня російські найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню, від чого постраждали двоє українських військових. 30 жовтня двоє військових загинули унаслідок ворожих обстрілів. 

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Пандемія продовжує встановлювати антирекорди: 573 тисячі хворих за добу

Україна готова вести діалог із білоруською опозицією, але є умови – Кулеба

фото, оновленоДБР затримало одного з керівників ДФС: вимагав $200 тисяч

Новини 30 жовтня: подальша доля суддів КС, заяви голови КС

Зарплата суддів КС, кредит Суркіса: що відбулось у реєстрі декларацій, поки він був закритий

відеоВодій Land Rover, який збив людей на Майдані, був тверезий

Усі новини...
ООС
Після нічного загострення окупанти один раз порушили "тишу"
Командувач ОС: Збройні формування Росії спрямовано зривають домовленості
Загострення на Донбасі: двоє загиблих та двоє поранених
Останні новини
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: подальша доля суддів КС, заяви голови КС
07:15
Після загострення субота на фронті почалась без порушень – ООС
06:19
Фейкову "міськраду" намагались створити у Запоріжжі – СБУ
05:23
Пандемія продовжує встановлювати антирекорди: 573 тисячі хворих за добу
04:17
Місія ОБСЄ фіксує зростання порушень "тиші" на Донбасі
03:20
ФотоНа марш через заборону абортів у Варшаві вийшли близько 100 тисяч людей
02:31
Смертельне ДТП на Майдані: водію повідомили про підозру, госпіталізовані троє осіб
01:55
Україна готова вести діалог із білоруською опозицією, але є умови – Кулеба
01:09
Данілов: Президент нічого не порушив, внісши проєкт закону щодо КС
00:30
ВідеоПорошенко натякає на причетність команди Зеленського до рішення КС
Усі новини...