Після загострення субота на фронті почалась без порушень – ООС

Від початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Від початку поточної доби, 31 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша".

Деталі: Минулої доби збройні формування РФ три рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, зокрема біля Водяного, де загинули двоє наших бійців.

"Провокації ворога продовжились ближче до обіду – противник знову відкривав вогонь зі стрілецької зброї на цій самій ділянці. Постріли не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовів Об’єднаних сил", – зазначають у штабі.

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