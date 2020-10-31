После обострения суббота на фронте началась без нарушений – ООС

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "С начала текущих суток, 31 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина".

Детали: За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ три раза открывали огонь по позициям украинских военных, в частности у Водяного, где погибли двое наших бойцов.

"Провокации врага продолжились ближе к обеду – противник снова открывал огонь из стрелкового оружия на этой же участке. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил", – отмечают в штабе.

Напомним: