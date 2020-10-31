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После обострения суббота на фронте началась без нарушений – ООС

Суббота, 31 октября 2020, 06:15
После обострения суббота на фронте началась без нарушений – ООС

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "С начала текущих суток, 31 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина".

Детали: За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ три раза открывали огонь по позициям украинских военных, в частности у Водяного, где погибли двое наших бойцов.

"Провокации врага продолжились ближе к обеду – противник снова открывал огонь из стрелкового оружия на этой же участке. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил", – отмечают в штабе.

Напомним:

  • 29 октября российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, от чего пострадали двое украинских военных. 30 октября двое военных погибли в результате вражеских обстрелов.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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