Росія відповіла на прохання Вірменії про допомогу

У МЗС РФ заявили, що Росія надасть Єревану "всю необхідну допомогу", якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії.

Джерело: заява МЗС РФ у зв'язку зі зверненням прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна до президента РФ Володимира Путіна

Дослівно: "Відповідно до договору Росія надасть Єревану всю необхідну допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії".

Деталі: У МЗС Росії підтвердили прихильність РФ союзницьким зобов'язанням щодо Вірменії, в тому числі які випливають з договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між країнами від 29 серпня 1997 року. Ряд статей цього договору передбачає конкретні дії в разі виникнення загрози збройного нападу або акту агресії відносно території один одного.

Росія закликала сторони нагірно-карабахського конфлікту до негайного припинення вогню, деескалації напруженості і "повернення до субстантивних переговорів з метою досягнення мирного врегулювання" на основі базових принципів в руслі домовленостей, досягнутих міністрами закордонних справ РФ, Азербайджану та Вірменії в Москві 10 жовтня.

Що передувало: 31 жовтня прем'єрміністр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові РФ Володимиру Путіну з проханням про проведення консультацій для визначення роду і розміру допомоги, яку Росія може надати Вірменії для "забезпечення її безпеки".