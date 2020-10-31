Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия ответила на просьбу Армении о помощи

Суббота, 31 октября 2020, 10:05
Россия ответила на просьбу Армении о помощи

В МИД РФ заявили, что Россия окажет Еревану "всю необходимую помощь", если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Источник: заявление МИД РФ в связи с обращением премьера Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину

Дословно: "В соответствии с договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении".

Детали: В МИД России подтвердили приверженность РФ союзническим обязательствам в отношении Армении, в том числе вытекающим из договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между странами от 29 августа 1997 года. Ряд статей этого договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга.

Россия призвала стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и "возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования" на основе базовых принципов в русле договоренностей, достигнутых министрами иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении в Москве 10 октября.

Что предшествовало: 31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о проведении консультаций для определения рода и размера помощи, которую Россия может предоставить Армении для "обеспечения ее безопасности".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияАрменияНагорный Карабах
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Росcия
США предупредили Россию о "неизбежной ответственности" в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
В России убили командира, который, вероятно, причастен к ударам по Украине
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: