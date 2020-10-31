Австрія запроваджує локдаун через коронавірус

В Австрії з третього листопада починає діяти посилений карантин з метою уникнення перезавантаження медичної системи через ріст інфікувань коронавірусом.

Джерело: федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, якого цитує Укрінформ

Пряма мова: "З вівторка, 3 листопада, з 00.00 до кінця листопада в Австрії буде другий локдаун. Як і навесні, треба буде відмовитися від багатьох важливих для нас сфер".

Деталі: За словами чиновника, в цей час буде заборонено проводити культурні та спортивні заходи (за винятком професійного спорту), а також заходи у сфері дозвілля. З вівторка припиняють прийом туристів заклади готельної сфери, хоча вони зможуть розміщувати людей, які прибувають у відрядження. Також до кінця листопада не працюватимуть заклади громадського харчування. Ресторани, бари та кафе зможуть надавати лише послуги доставки.

З метою обмеження соціальних контактів буде заборонено зустрічі між представниками понад двох домогосподарств.

Виходити з дому можна буде у робочих справах, щоб помогти іншим людям, для купівлі продуктів і ліків, а також для пробіжки, прогулянки чи вигулу собаки.

Фактично це значить, що не можна буде ходити у гості – виходити з власного дому у період часу між 20:00 та 06:00 для зустрічі з іншими людьми.

Нові обмеження також передбачають переведення на дистанційне навчання учнів старших класів та студентів вишів. Молодші та середні класи продовжать навчання, також працюватимуть дитсадки.

До 30 листопада закриваються театри, опери та концертні зали – дозволено лише репетиції та виступи без авдиторії у професійних цілях. Також не працюватимуть кінотеатри, фітнес-зали та басейни.

Водночас, австрійський уряд заявив про окремий пакет фінансової допомоги усім закладам, яких зачеплять нові обмеження: їм буде компенсовано 80% обігу із розрахунку їх прибутку за листопад 2019 року.

Нагадаємо: Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на тлі збільшення кількості інфікованих Covid-19 оголосив чотиритижневий локдаун на території Англії.

У Німеччині напередодні локдауну оновився коронавірусний антирекорд.