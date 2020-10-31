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Австрия вводит локдаун из-за коронавируса

Суббота, 31 октября 2020, 22:57
Австрия вводит локдаун из-за коронавируса

В Австрии с третьего ноября начинает действовать усиленный карантин, чтобы избежать перегрузки медицинской системы из-за роста заражений коронавирусом.

Источник: федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, которого цитирует Укринформ

Прямая речь: "Со вторника, 3 ноября, с 00:00 до конца ноября в Австрии будет второй локдаун. Как и весной, надо будет отказаться от многих важных для нас сфер".

Детали: По словам чиновника, в это время будет запрещено проводить культурные и спортивные мероприятия (за исключением профессионального спорта), а также мероприятия в сфере досуга. Со вторника прекращают прием туристов заведения гостиничной сферы, хотя они смогут размещать прибывающих в командировку. Также до конца ноября не будут работать заведения общественного питания. Рестораны, бары и кафе смогут предоставлять только услуги доставки.

С целью ограничения социальных контактов будет запрещены встречи между представителями более двух домохозяйств.

Выходить из дома можно будет по рабочим делам, чтобы помочь другим людям, для покупки продуктов и лекарств, а также для пробежки, прогулки или выгула собаки.

Фактически это значит, что нельзя будет ходить в гости - выходить из собственного дома в период времени между 20:00 и 6:00 для встречи с другими людьми.

Новые ограничения также предусматривают перевод на дистанционное обучение учащихся старших классов и студентов вузов. Младшие и средние классы продолжат обучение, также будут работать детсады.

До 30 ноября закрываются театры, оперы и концертные залы - разрешены только репетиции и выступления без аудитории в профессиональных целях. Также не будут работать кинотеатры, фитнес-залы и бассейны.

В то же время, австрийское правительство заявило про отдельный пакет финансовой помощи всем заведениям, которых затронут новые ограничения: им будет компенсировано 80% оборота из расчета их прибыли за ноябрь 2019 года.

Напомним: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне увеличения количества инфицированных Covid-19 объявил четырехнедельном локдауне на территории Англии.

В Германии накануне локдауна обновился коронавирусный антирекорд.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Австриякарантинкоронавирус
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