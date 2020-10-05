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Гончарук розповів "Українській правді", чим займається в США та чи спілкується з президентом

Понеділок, 5 жовтня 2020, 05:42
Гончарук розповів Українській правді, чим займається в США та чи спілкується з президентом

Колишній прем’єрміністр Олексій Гончарук, який нещодавно полетів до США, повідомив, що відвідує американський аналітичний центр, який спеціалізується на міжнародних відносинах.

Джерело: матеріал "УП" "Колишні" Зеленського. Чим займаються Данилюк, Богдан, Гончарук та інші

Деталі: В передостанній день вересня 2020-го Гончарук повідомив, що їде на кілька місяців у Штати, а саме в Atlantic Council (американський аналітичний центр, який спеціалізується на міжнародних відносинах).

Пряма мова: "В Atlantic Council у мене позиція почесного експерта, але це лише маленька частина моєї програми тут. У мене тут дві основні цілі. 

Перша – у Штатах зараз буде перезавантаження команди президента. І я хочу скористатись цією можливістю, щоб у США з’явилась New US policy on Ukraine. 

Друга – Україна тут зараз асоціюється з корупцією. Своїм прикладом я хочу показати, що в Україні можуть бути некорумповані прем’єрміністри.

Зараз мене особисто знайомлять з усіма найбільш впливовими людьми в США по Україні. Це далеко не лише люди з Atlantic Council.

Я в Штатах планую бути до інавгурації нового президента. Приблизно до кінця лютого".

Деталі: Олексій Гончарук також розповів, що продовжує підтримувати контакт з посадовцями команди президента Зеленського.

Пряма мова: "Ні з ким не сварився. Багато звертаються за порадами. Іноді обмінюємось повідомленнями. З президентом іноді обмінюємось повідомленнями".

Продовження читайте у матеріалі "Колишні" Зеленського. Чим займаються Данилюк, Богдан, Гончарук та інші

Читайте також: Олексій Гончарук: Для уряду Зеленський є таким камертоном – клієнтом та замовником

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Теми: ГончарукСШАЗеленський
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