Колишній прем’єр Гончарук перебрався в Америку

Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що наступні місяці проведе переважно у США.

Джерело: Facebook-сторінка Гончарука

Пряма мова: "Наступні місяці проведу в Північній Америці. Переважно на Вашингтонщині.

Там буде відбуватись багато важливого, що безпосередньо впливатиме і на Україну. Ще один важливий фронт роботи для майбутнього нашої країни.

Та і давно хотів подивитись на Україну з відстані. Іноді так загальну картину видно значно краще, бо коли знаходишся в потоці нашого щоденного політичного трешу часто емоції беруть гору".

Деталі: Для чого Гончарук вирішив перебратися на інший континент і чим саме буде займатися, він не повідомив, але зазначив, що буде "ділитися думками" і "повернеться сильнішим".