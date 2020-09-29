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Колишній прем’єр Гончарук перебрався в Америку

Вівторок, 29 вересня 2020, 10:28
Колишній прем’єр Гончарук перебрався в Америку

Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що наступні місяці проведе переважно у США.

Джерело: Facebook-сторінка Гончарука

Пряма мова: "Наступні місяці проведу в Північній Америці. Переважно на Вашингтонщині.

Там буде відбуватись багато важливого, що безпосередньо впливатиме і на Україну. Ще один важливий фронт роботи для майбутнього нашої країни.

Та і давно хотів подивитись на Україну з відстані. Іноді так загальну картину видно значно краще, бо коли знаходишся в потоці нашого щоденного політичного трешу часто емоції беруть гору".

Деталі: Гончарук зазначив, що буде "ділитися думками" і "повернеться сильнішим".

У коментарі в програмі ЖВЛ він розповів, що їде за кордон навчатися.

На початку вересня стало відомо, що колишній прем’єр увійде до команди аналітичного "Центру Євразія" (Eurasia Center), який є складовою частиною американської Атлантичної ради (Atlantic Council).

Українська правда

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Теми: ГончарукСША
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