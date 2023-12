Колишній прем’єр Гончарук перебрався в Америку

Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що наступні місяці проведе переважно у США.

Джерело: Facebook-сторінка Гончарука

Пряма мова: "Наступні місяці проведу в Північній Америці. Переважно на Вашингтонщині.

Там буде відбуватись багато важливого, що безпосередньо впливатиме і на Україну. Ще один важливий фронт роботи для майбутнього нашої країни.

Та і давно хотів подивитись на Україну з відстані. Іноді так загальну картину видно значно краще, бо коли знаходишся в потоці нашого щоденного політичного трешу часто емоції беруть гору".

Деталі: Гончарук зазначив, що буде "ділитися думками" і "повернеться сильнішим".

У коментарі в програмі ЖВЛ він розповів, що їде за кордон навчатися.

На початку вересня стало відомо, що колишній прем’єр увійде до команди аналітичного "Центру Євразія" (Eurasia Center), який є складовою частиною американської Атлантичної ради (Atlantic Council).

The Atlantic Council's Eurasia Center is honored to announce that @O__Honcharuk will be joining as our new distinguished fellow. Serving as Ukraine's prime minister from 2019 to 2020, Oleksiy Honcharuk led a reform-oriented government. We're excited to welcome him to the team.