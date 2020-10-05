Венедіктова може переїхати в іншу держдачу, ближче до Зеленського – ЗМІ

Для генпрокурора Ірини Венедіктової, яка днями пообіцяла виїхати з президентської резиденції на території комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", готують іншу державну дачу – у Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами.

Джерело: Bihus.Info з посиланням на джерела

Дослівно: "Мова йде про будинок №79 та огороджену парканом земельну ділянку на кілька соток. За документами, які Bihus.Info отримали від адміністрації "Конча-Заспи", цей будинок відноситься до ІІ класу комфорту, де вартість оренди квадратного метру на рік становить 2 350 гривень 46 копійок. За цими ж документами, площа будинку, який передають Венедіктовій, – 129,2 кв. м".

Деталі: Журналісти порахували, що оренда цього будинку родині генпрокурора коштуватиме 303 тисячі гривень на рік, або трохи більше 25 тисяч гривень на місяць.

Відзначається, що нині за таку ціну можна зняти двокімнатну квартиру у центрі столиці.

У випадку з орендою на території ДУСівської "Конча-Заспи" мова йде про цілий окремий будинок у закритому комплексі фактично посеред лісу, цілодобову безкоштовну державну охорону та власний пляж.

Журналісти зазначають, що остаточну вартість оренди будинка можна буде побачити тільки в договорі, якщо переїзд таки відбудеться.

Окрім основного будинку на території ділянки знаходиться ще одне приміщення – менший за розміром будиночок (це може бути баня або гараж, чи навіть будинок для гостей). Але в документах, що є в розпорядженні Bihus.Info, про це приміщення не згадується.

Журналісти нагадали, що на території "Конча-Заспи" в кількасот метрах від будинку №79 знаходиться резиденція Володимира Зеленського. Попри обіцянку передати держдачі дітям – президент переїхав туди влітку, а ремонт його маєтку робили за бюджетні гроші.

Що було раніше: Журналісти-розслідувачі дізнались, що Венедіктова орендує державну резиденцію у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" за цінами, вдвічі дешевшими за офіційну розрахункову вартість оренди інших будинків на території цього ж комплексу.

При цьому генпрокурорка скористалася секретною постановою Кабінету міністрів, якою були внесені зміни до іншої урядової постанови. Ці змінини дозволили користуватися державними дачами не тільки президенту, прем’єр-міністру та голові Верховної Ради, як це було раніше, але й іншим громадянам "у визначеному суб’єктом управління порядку".

У ДУС заявили, що держдачу відкрили не для Венедіктової, а для "екскурсій і культурних заходів".