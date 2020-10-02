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ДУС каже, що держдачу відкрили не для Венедіктової, а для "екскурсій і культурних заходів"

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 19:16

У Державному управлінні справами кажуть, що зміни в законодавстві, після яких генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заїхала до державної резиденції, потрібні були для "проведення екскурсій" та "громадських і культурно-мистецьких заходів".

Джерело: відповідь ДУС на запит "Української правди"

Дослівно: "Постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 1994 року No 18 "Про державні резиденції та державні дачі" (з обмеженим доступом) затверджено перелік об’єктів, яким надано статус державних резиденцій і державних дач, а також порядок користування ними.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 року No 506… (з обмеженим доступом) з метою, зокрема, забезпечення проведення екскурсій на таких об’єктах, а також громадських і культурно-мистецьких заходів було внесено зміну до вищезазначеної постанови".

Деталі: Водночас, у ДУС не відповіли, хто, відповідно до закону, має право користуватись резиденцією, куди переїхала Венедіктова. Також у відомстві не сказали, на підставі чого там живе генпрокурорка.

Держуправління запевнило, що ці питання не належать до його компетенції та переправило запит безпосередньо до комплексу відпочинку "Пуща-Водиця".

 

Що було раніше: Журналісти-розслідувачі дізнались, що Венедіктова орендує державну резиденцію у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" за цінами, вдвічі дешевшими за офіційну розрахункову вартість оренди інших будинків на території цього ж комплексу.

При цьому генпрокурорка скористалася секретною постановою Кабінету міністрів, якою були внесені зміни до іншої урядової постанови. Ці змінини дозволили користуватися державними дачами не тільки президенту, прем’єр-міністру та голові Верховної Ради, як це було раніше, але й іншим громадянам "у визначеному суб’єктом управління порядку".

Водночас, як з’ясували журналісти, на практиці скористатися правом оренди резиденції пересічний громадянин не зможе.

Сама генпрокурорка написала у Фейсбуці, що розмір орендної плати не встановлювала, "а отримавши пропозицію, просто з нею погодилася". Венедіктова сказала, що попросила надати їй методологію розрахунку орендної плати, і пообіцяла доплатити, якщо у формуванні плати виявиться "не все так однозначно".

Соня Лукашова, УП
Теми: Венедіктова


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