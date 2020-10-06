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Кравчук пропонує створити в ТКГ "раду людей" Донбасу

Вівторок, 6 жовтня 2020, 00:58

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає доцільним створити в ТКГ "раду людей", які знають Донбас.

Джерело: Кравчук в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Дуже багато сьогодні є людей, з Донбасу також, які пропонують свої послуги, не ставлять завдання їх включення (до ТКГ – УП), а як волонтери пропонують…

Ми думаємо над тим, як створити раду людей. Не одного взяти члена делегації в ТКГ (замість Фокіна – УП), а зібрати раду людей, які будуть допомагати. 

Деталі: Кравчук зазначив, що наразі із питанням призначення першого заступника голови делегації не будуть поспішати. Він обіцяє підійти до цього питання зважено та радитись із багатьми людьми. В Офісі президента кандидатуру нового заступника чекають саме від Кравчука. 

До "ради людей" перший президент хотів би долучити не обов’язково осіб, які народились на Донбасі, а й тих, хто там працював, має певний досвід та "добре знає Донбас". 

Довідково: До складу ТКГ уже входять вихідці з Донбасу, зокрема журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, які вже неодноразова брали участь у засіданнях. 

Передісторія:

  • 29 вересня на засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва перший заступник голови делегації України у ТКГ Вітольд Фокін заявив, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією. За його словами на сході України проти ЗСУ воюють бойовики і найманці з 30 країн світу. 
  • Фокіна запросили на засідання комітету через заяву, яку він зробив 29 серпня про амністію та особливий статус Донбасу. Він не змінив своєї думки і досі вважає, що на Донбасі потрібно провести місцеві вибори, оголосити загальну амністію, бо вона "деморалізує противника".  
  • За результатами засідання комітет вирішив звернутися до президента Володимира Зеленського і рекомендувати звільнити Фокіна.
  • 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: КравчукДонбас


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