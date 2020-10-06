Кравчук пропонує створити в ТКГ "раду людей" Донбасу

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає доцільним створити в ТКГ "раду людей", які знають Донбас.

Джерело: Кравчук в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Дуже багато сьогодні є людей, з Донбасу також, які пропонують свої послуги, не ставлять завдання їх включення (до ТКГ – УП), а як волонтери пропонують…

Ми думаємо над тим, як створити раду людей. Не одного взяти члена делегації в ТКГ (замість Фокіна – УП), а зібрати раду людей, які будуть допомагати.

Деталі: Кравчук зазначив, що наразі із питанням призначення першого заступника голови делегації не будуть поспішати. Він обіцяє підійти до цього питання зважено та радитись із багатьми людьми. В Офісі президента кандидатуру нового заступника чекають саме від Кравчука.

До "ради людей" перший президент хотів би долучити не обов’язково осіб, які народились на Донбасі, а й тих, хто там працював, має певний досвід та "добре знає Донбас".

Довідково: До складу ТКГ уже входять вихідці з Донбасу, зокрема журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, які вже неодноразово брали участь у засіданнях.

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