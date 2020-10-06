Кравчук пропонує створити в ТКГ "раду людей" Донбасу
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає доцільним створити в ТКГ "раду людей", які знають Донбас.
Джерело: Кравчук в ефірі "Україна 24"
Пряма мова: "Дуже багато сьогодні є людей, з Донбасу також, які пропонують свої послуги, не ставлять завдання їх включення (до ТКГ – УП), а як волонтери пропонують…
Ми думаємо над тим, як створити раду людей. Не одного взяти члена делегації в ТКГ (замість Фокіна – УП), а зібрати раду людей, які будуть допомагати.
Деталі: Кравчук зазначив, що наразі із питанням призначення першого заступника голови делегації не будуть поспішати. Він обіцяє підійти до цього питання зважено та радитись із багатьми людьми. В Офісі президента кандидатуру нового заступника чекають саме від Кравчука.
До "ради людей" перший президент хотів би долучити не обов’язково осіб, які народились на Донбасі, а й тих, хто там працював, має певний досвід та "добре знає Донбас".
Довідково: До складу ТКГ уже входять вихідці з Донбасу, зокрема журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, які вже неодноразово брали участь у засіданнях.
Передісторія:
- 29 вересня на засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва перший заступник голови делегації України у ТКГ Вітольд Фокін заявив, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією. За його словами на сході України проти ЗСУ воюють бойовики і найманці з 30 країн світу.
- Фокіна запросили на засідання комітету через заяву, яку він зробив 29 серпня про амністію та особливий статус Донбасу. Він не змінив своєї думки і досі вважає, що на Донбасі потрібно провести місцеві вибори, оголосити загальну амністію, бо вона "деморалізує противника".
- За результатами засідання комітет вирішив звернутися до президента Володимира Зеленського і рекомендувати звільнити Фокіна.
- 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі.