У Киргизстані протестувальники захопили золоторудні родовища

Учасники протестів у Киргизстані захопили декілька золотодобувних підприємств країни.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на 24 kg; Economist.kg

Деталі: Декілька підприємств гірничодобувної промисловості були захоплені протестувальниками у Киргизстані, повідомляють представники компаній та користувачі соцмереж.

Як зазначається, невідомі розграбували склад та підпалили будівлю заводу з видобутку золота на родовищі Єруей, що у Талаській області.

Напад здійснено також на золотий рудник Джамгир.

Крім того, є повідомлення, що всіх працівників було вислано.

Державний комітет промисловості, енергетики та використання надр Киргизстану наразі не коментує інформацію.

ТзОВ "Альянс Алтин" призупинило роботи на родовищі Джеруй до стабілізації обстановки. Співробітники розпущені по домівках у зв'язку зі сторонніми на території режимного об'єкта.

За даними Economist.kg, на родовищі незабаром мала запуститися золотовидобувна фабрика. Готовність на кінець вересня становила 97%

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