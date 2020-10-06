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У Киргизстані протестувальники захопили золоторудні родовища

Вівторок, 6 жовтня 2020, 16:41

Учасники протестів у Киргизстані захопили декілька золотодобувних підприємств країни.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на 24 kgEconomist.kg

Деталі: Декілька підприємств гірничодобувної промисловості були захоплені протестувальниками у Киргизстані, повідомляють представники компаній та користувачі соцмереж.

Як зазначається, невідомі розграбували склад та підпалили будівлю заводу з видобутку золота на родовищі Єруей, що у Талаській області.

Напад здійснено також на золотий рудник Джамгир.

Крім того, є повідомлення, що всіх працівників було вислано.

Державний комітет промисловості, енергетики та використання надр Киргизстану наразі не коментує інформацію.

ТзОВ "Альянс Алтин" призупинило роботи на родовищі Джеруй до стабілізації обстановки. Співробітники розпущені по домівках у зв'язку зі сторонніми на території режимного об'єкта.

За даними Economist.kg, на родовищі незабаром мала запуститися золотовидобувна фабрика. Готовність на кінець вересня становила 97%

Передісторія:

  • 4 жовтня у Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали 4 полсили. 10 із 12 опозиційних партій, що програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних із владою.
  • Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах були серйозні порушення, зокрема підкуп та залякування виборців.
  • 5 жовтня у столиці Киргизстану та інших містах розпочалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування та проведення перевиборів. Силовики гранатами та водометами розігнали учасників протесту. За даними МОЗ Киргизстану, постраждали 590 громадян, із яких 150 були шпиталізовані. Померла одна особа.
  • Вночі учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент та адміністрація президента.
  • Крім того, учасники протесту у Бішкеку захопили будівлю Державного комітету національної безпеки Киргизстану та випустили колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, засудженого до 11 років за обвинуваченням у корупції. Зі СІЗО та колоній вийшли також його прихильники - Сапар Ісаков, Фарід Ніязов, Меербек Міскенбаєв, Канат Сагинбаєв.
  • 6 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану прийняла рішення визнати недійсними підсумки виборів депутатів Жогорку Кенеша (парламенту).

Теми: Киргизстан


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