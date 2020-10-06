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Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Вівторок, 6 жовтня 2020, 17:28
Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою
Громадське радіо

Київський апеляційний суд залишив обвинуваченого у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою до 23 жовтня.

Джерело: стрім адвоката Тараса Безпалого із зали суду

Деталі: Суд не задовольнив апеляцію захисників Антоненка і залишив у силі рішення Шевченківського суду щодо продовження терміну тримання під вартою Антоненку до 23 жовтня.

Відхилив також суддя клопотання про взяття на поруки. Група підтримки Антоненка зустріла рішення судді вигуками "Ганьба" та "Свободу Ріфмайстеру".

Що передувало: Шевченківський районний суд Києва перейшов по суті до розгляду справи вбивства журналіста Павла Шеремета. Справу розглядатимуть присяжні. Антоненко в залі суду сказав, що не розуміє в чому його звинувачують і не визнає провини. Його захист клопотав про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання, але отримав відмову.

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"Я не знаюсь на вибухівці. Я музикант". Андрій Антоненко та його захист відповідають на питання УП

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. 
  • 18 серпня Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко вручили обвинувальні акти, адвокати ще однієї підозрюваної Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

Українська правда
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