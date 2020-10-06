Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Київський апеляційний суд залишив обвинуваченого у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою до 23 жовтня.

Джерело: стрім адвоката Тараса Безпалого із зали суду

Деталі: Суд не задовольнив апеляцію захисників Антоненка і залишив у силі рішення Шевченківського суду щодо продовження терміну тримання під вартою Антоненку до 23 жовтня.

Відхилив також суддя клопотання про взяття на поруки. Група підтримки Антоненка зустріла рішення судді вигуками "Ганьба" та "Свободу Ріфмайстеру".

Що передувало: Шевченківський районний суд Києва перейшов по суті до розгляду справи вбивства журналіста Павла Шеремета. Справу розглядатимуть присяжні. Антоненко в залі суду сказав, що не розуміє в чому його звинувачують і не визнає провини. Його захист клопотав про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання, але отримав відмову.

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