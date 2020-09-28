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Справа Шеремета: присяжні склали присягу, Антоненко залишається під вартою

Понеділок, 28 вересня 2020, 18:55

Шевченківській районний суд Києва перейшов по суті до розгляду справи вбивства журналіста Павла Шеремета.

Джерело: засідання Шевченківського райсуду Києва 28 вересня

Деталі: На засіданні суду присяжні склали присягу. Захист Антоненка клопотав про усунення присяжного Юрія Михайленка (пенсіонер), але суд відхилив у задоволенні.

Прокурор зачитав у залі суду скорочений обвинувальний акт трьом підозрюваним у вбивстві медсестрі Яні Дугарь, лікарю Юлії Кузьменко, музиканту Андрію Антоненку.

Антоненко в залі суду сказав, що не розуміє в чому його звинувачують і не визнає провини. Його захист клопотав про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Підозрювана Кузьменко відзначила, що не розуміє мотиву злочину, про який заявляє прокуратура, і що означає формулювання "задля дестабілізації в країні"? Вона також додала, що не визнає провини за всіма обвинуваченнями.

Дугарь також не визнає провини. Вона сказала, що не розуміє, у чому її підозрюють і познайомилась з Кузьменко та Антоненком лише у 2019 році.

Сторона обвинувачення вважає, що медсестра Дугарь встановила постійне місце паркування автомобіля Шеремета.

Далі "невстановлені особи" виготовили вибухівку: з електродетонатора, гексогену, циліндриків із міни МОН-50, неодимових магнітів і радіокерованого механізму. Цей пристрій нібито передали Антоненку та Кузьменко.

За версією слідства, Кузьменко встановила саморобний вибуховий пристрій під автівку журналіста. Після цього вона з Антоненком покинула місце злочину.

Обвинувачення вважає, що злочин скоїли Дугарь, Кузьменко, Антоненко та група невстановлених пособників і організаторів на чиєсь замовлення.

Зокрема, невстановлена слідством жінка за допомогою радіопристрою привела в дію вибуховий пристрій під автівкою, у якій їхав журналіст. Після цього жінка передяглася і покинула місце злочину.

Після виходу з нарадчої кімнати головуюча суддя Оксана Голуб зазначила, що лопотання щодо зміни запобіжного заходу Антоненку на особисте зобов'язання ухвалили "залишити без задоводення".

Наступне засідання відбудеться 8 жовтня о 14:30.

Що було раніше: 25 серпня Шевченківський райсуд Києва призначив до розгляду справу щодо обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Її розглядатиме суд присяжних.

За авторозподілом було визначено троє основних присяжних та двоє запасних.

21 травня усім трьом підозрюваним у вбивстві змінили підозри – тепер слідство називає організаторами злочину "невстановлених осіб".

Журналісти-розслідувачі "Слідство.інфо" повідомляли, що, за їхніми даними, слідчі отримали наказ "згори" – завершувати розслідування – і найближчим часом мають це зробити.

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Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
  • 18 серпня Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко вручили обвинувальні акти, адвокати ще однієї підозрюваної Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Справа Шеремета


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