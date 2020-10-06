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Під судом, який залишив Антоненка у СІЗО, силовики жорстко розганяли протест

Вівторок, 6 жовтня 2020, 18:55
Під судом, який залишив Антоненка у СІЗО, силовики жорстко розганяли протест

Біля Апеляційного суду в Києві сталися сутички між силовиками та прихильниками Андрія Антоненка, обвинуваченого у справі Шеремета. Вони незгодні з тим, що Антоненка залишили під вартою, та намагалися не пропустити автозак із ним із двору суду.

Джерело: "Громадське" з місця подій

Деталі: Прихильники Антоненка намагалися блокувати виїзд із двору суду автозаку з обвинуваченим. Силовики намагалися відтіснити людей від автівки, поліція перекрила вулицю Солом'янську, щоб пропустити автозак.

 
Фото: Богдан Кутєпов/ hromadske

Крім того, один із силовиків наздоганяв учасника акції та штовхав його в спину. Це був співзасновник партії "Демократична сокира" Віктор Трегубов.

Нагадаємо: У вівторок, 6 жовтня, Київський апеляційний суд залишив обвинуваченого у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою до 23 жовтня.

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Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. 
  • 18 серпня Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко вручили обвинувальні акти, адвокати ще однієї підозрюваної Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

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Теми: Справа Шереметаполіціямітинги
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