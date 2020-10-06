Під судом, який залишив Антоненка у СІЗО, силовики жорстко розганяли протест

Біля Апеляційного суду в Києві сталися сутички між силовиками та прихильниками Андрія Антоненка, обвинуваченого у справі Шеремета. Вони незгодні з тим, що Антоненка залишили під вартою, та намагалися не пропустити автозак із ним із двору суду.

Джерело: "Громадське" з місця подій

Деталі: Прихильники Антоненка намагалися блокувати виїзд із двору суду автозаку з обвинуваченим. Силовики намагалися відтіснити людей від автівки, поліція перекрила вулицю Солом'янську, щоб пропустити автозак.

Фото: Богдан Кутєпов/ hromadske

Крім того, один із силовиків наздоганяв учасника акції та штовхав його в спину. Це був співзасновник партії "Демократична сокира" Віктор Трегубов.

Біля Апеляційного суду Києва сталися сутички силовиків з прихильниками Андрія Антоненка — спецпризначенці розганяють натовп.



Один з силовиків жорстко штовхнув співзасновника партії "Демсокира" Віктора Трегубова на землю. Наш журналіст Богдан Кутєпов зняв ці кадри pic.twitter.com/zMOpc137mK — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2020

Нагадаємо: У вівторок, 6 жовтня, Київський апеляційний суд залишив обвинуваченого у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою до 23 жовтня.

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