Під судом, який залишив Антоненка у СІЗО, силовики жорстко розганяли протест
Біля Апеляційного суду в Києві сталися сутички між силовиками та прихильниками Андрія Антоненка, обвинуваченого у справі Шеремета. Вони незгодні з тим, що Антоненка залишили під вартою, та намагалися не пропустити автозак із ним із двору суду.
Джерело: "Громадське" з місця подій
Деталі: Прихильники Антоненка намагалися блокувати виїзд із двору суду автозаку з обвинуваченим. Силовики намагалися відтіснити людей від автівки, поліція перекрила вулицю Солом'янську, щоб пропустити автозак.
Крім того, один із силовиків наздоганяв учасника акції та штовхав його в спину. Це був співзасновник партії "Демократична сокира" Віктор Трегубов.
Біля Апеляційного суду Києва сталися сутички силовиків з прихильниками Андрія Антоненка — спецпризначенці розганяють натовп.— hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2020
Один з силовиків жорстко штовхнув співзасновника партії "Демсокира" Віктора Трегубова на землю. Наш журналіст Богдан Кутєпов зняв ці кадри pic.twitter.com/zMOpc137mK
Нагадаємо: У вівторок, 6 жовтня, Київський апеляційний суд залишив обвинуваченого у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою до 23 жовтня.
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Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю.
- 18 серпня Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко вручили обвинувальні акти, адвокати ще однієї підозрюваної Яни Дугарь відмовилися його отримувати.