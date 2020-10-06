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Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Вторник, 6 октября 2020, 17:28
Громадське радіо

Киевский апелляционный суд оставил обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей до 23 октября.

Источник: стрим адвоката Тараса Беспалого из зала суда

Детали: Суд не удовлетворил апелляцию защитников Антоненко и оставил в силе решение Шевченковского суда о продлении срока содержания под стражей Антоненко до 23 октября.

Отклонил также судья ходатайство о взятии на поруки. Группа поддержки Антоненко встретила решение судьи криками "Позор" и "Свободу Риффмастеру".

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Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. 
  • 18 августа Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугарь отказались его получать.

Украинская правда


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