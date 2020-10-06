Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Киевский апелляционный суд оставил обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей до 23 октября.

Источник: стрим адвоката Тараса Беспалого из зала суда

Детали: Суд не удовлетворил апелляцию защитников Антоненко и оставил в силе решение Шевченковского суда о продлении срока содержания под стражей Антоненко до 23 октября.

Отклонил также судья ходатайство о взятии на поруки. Группа поддержки Антоненко встретила решение судьи криками "Позор" и "Свободу Риффмастеру".

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