Прем'єр та спікер парламенту Киргизстану пішли у відставку, протести тривають

На другий день протестів через результати виборів прем'єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов і спікер Жогорку Кенеша (парламенту) Дастанбек Джумабеков подали у відставку.

Джерело: 24.kg

Деталі: Глава кабміну подав заяву про звільнення на ім'я президента країни.

Екс-депутат Садиров Жапаров став тимчасово виконуючим обов'язки прем'єр-міністра. Його кандидатуру підтримали депутати, присутні в одному з готелів Бішкека.

Вони ж дали свою згоду на обрання Миктибека Абдилдаєва новим спікером.

Парламентарії дали письмове схвалення призначити Садиров Жапарова і. о. прем'єр-міністра. Він був засуджений і відбував покарання в колонії. Його звільнили після вчорашніх заворушень у Бішкеку.

ЗМІ повідомляє, що наразі Жогорку Кенеш єдиний легітимний орган, і тільки його члени можуть повернути Киргизстан в правове поле.

У Бішкеку біля готелю "Достук" проходить мітинг прихильників Жапарова. У будівлі готелю зібралося понад 1,5 тисячі осіб. Периметр охороняють народні дружини.

Учасники акції протесту вимагають, щоб до них вийшли депутати, які прийшли на позачергове засідання. Однак дружинники, що охороняють будівлю, запевняють, що всередині нікого немає. Мітингувальники не вірять їх словами і намагаються прорватися через кордон. З боку готелю почулися постріли в повітря.

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