Прем'єр та спікер парламенту Киргизстану пішли у відставку: протести тривають
На другий день протестів через результати виборів прем'єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов і спікер Жогорку Кенеша (парламенту) Дастанбек Джумабеков подали у відставку.
Джерело: 24.kg
Деталі: Глава кабміну подав заяву про звільнення на ім'я президента країни.
Екс-депутат Садиров Жапаров став тимчасово виконуючим обов'язки прем'єр-міністра. Його кандидатуру підтримали депутати, присутні в одному з готелів Бішкека.
Вони ж дали свою згоду на обрання Миктибека Абдилдаєва новим спікером.
Парламентарії дали письмове схвалення призначити Садиров Жапарова і. о. прем'єр-міністра. Він був засуджений і відбував покарання в колонії. Його звільнили після вчорашніх заворушень у Бішкеку.
ЗМІ повідомляє, що наразі Жогорку Кенеш єдиний легітимний орган, і тільки його члени можуть повернути Киргизстан в правове поле.
У Бішкеку біля готелю "Достук" проходить мітинг прихильників Жапарова. У будівлі готелю зібралося понад 1,5 тисячі осіб. Периметр охороняють народні дружини.
Учасники акції протесту вимагають, щоб до них вийшли депутати, які прийшли на позачергове засідання. Однак дружинники, що охороняють будівлю, запевняють, що всередині нікого немає. Мітингувальники не вірять їх словами і намагаються прорватися через кордон. З боку готелю почулися постріли в повітря.
Передісторія:
- 4 жовтня у Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали 4 полсили. 10 із 12 опозиційних партій, що програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних із владою.
- Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах були серйозні порушення, зокрема підкуп та залякування виборців.
- 5 жовтня у столиці Киргизстану та інших містах розпочалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування та проведення перевиборів. Силовики гранатами та водометами розігнали учасників протесту. За даними МОЗ Киргизстану, постраждали 590 громадян, із яких 150 були шпиталізовані. Померла одна особа.
- Вночі учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент та адміністрація президента.
- 6 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану прийняла рішення визнати недійсними підсумки виборів депутатів Жогорку Кенеша (парламенту).