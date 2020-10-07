Тищенко каже, що попросив в СБУ охорону для Лероса

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявляє, що звернувся до Служби безпеки України, щоб вони надали держохорону нардепу Гео Леросу.

Джерело: Тищенко в Telegram

Пряма мова: "Ще вчора відправив запит в СБУ для надання держохорони Гео Леросу. Щоб наше "пташеня" було у безпеці, коли стане непотрібним для своїх ляльководів".

Фото з Telegram Тищенка

Деталі: "Українська правда" звернулася з цього приводу до СБУ.

Що було раніше: 7 жовтня Гео Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народи" Миколи Тищенка і бізнесмена Дениса Комарницького, під час яких ті обговорюють можливий напад на Лероса і обшуки у Комарницького у справі про розкрадання коштів на будівництві Подільсько-Воскресенського моста.

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