У Трампа виявили антитіла до COVID-19, а симптомів немає понад добу – звіт лікаря
Середа, 7 жовтня 2020, 20:48
У крові президента США Дональда Трампа, який заразився коронавірусом, виявили антитіла. Однак він себе добре почуває, а лихоманки немає вже більше 4 днів.
Джерело: звіт лікаря Трампа Шона Конлі
Дослівно: "У нього вже чотири дні немає температури, більше 24 годин немає симптомів.
Станом на 7 жовтня в аналізах президента присутній реєстрований рівень антитіл до SARS-CoV-2 IgG з проб, взятих в понеділок, 5 жовтня".
Деталі: Медик запевняє, що всі життєво важливі показники президента США в нормі.
Це перша інформація доктора Конлі з понеділка.
The President this morning says "I feel great!"— Chris Megerian (@ChrisMegerian) October 7, 2020
This is an official note from his doctor. pic.twitter.com/f5862nvMeN
Передісторія:
- 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
- 3 жовтня Трампа відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
- 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.
- Увечері 5 вересня Трамп, у якого раніше виявили коронавірус, залишив медцентр і прилетів на гелікоптері до своєї адміністрації. Там він зняв маску, незважаючи на те, що хворіє на коронавірус та є потенційно небезпечним для оточення.
- 6 жовтня Facebook видалив пост Трампа, в якому він стверджував, що сезонний грип небезпечніший, ніж коронавірус.
Українська правда