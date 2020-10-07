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У Трампа виявили антитіла до COVID-19, а симптомів немає понад добу – звіт лікаря

Середа, 7 жовтня 2020, 20:48

У крові президента США Дональда Трампа, який заразився коронавірусом, виявили антитіла. Однак він себе добре почуває, а лихоманки немає вже більше 4 днів.

Джерело: звіт лікаря Трампа Шона Конлі

Дослівно: "У нього вже чотири дні немає температури, більше 24 годин немає симптомів.

Станом на 7 жовтня в аналізах президента присутній реєстрований рівень антитіл до SARS-CoV-2 IgG з проб, взятих в понеділок, 5 жовтня".

Деталі: Медик запевняє, що всі життєво важливі показники президента США в нормі.

Це перша інформація доктора Конлі з понеділка.

Передісторія:

  • 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
  • 3 жовтня Трампа відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
  • 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.
  • Увечері 5 вересня Трамп, у якого раніше виявили коронавірус, залишив медцентр і прилетів на гелікоптері до своєї адміністрації. Там він зняв маску, незважаючи на те, що хворіє на коронавірус та є потенційно небезпечним для оточення. 
  • 6 жовтня Facebook видалив пост Трампа, в якому він стверджував, що сезонний грип небезпечніший, ніж коронавірус.

Українська правда
Теми: ТрампСШАкоронавірус


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