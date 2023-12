У Трампа виявили антитіла до COVID-19, а симптомів немає понад добу – звіт лікаря

У крові президента США Дональда Трампа, який заразився коронавірусом, виявили антитіла. Однак він себе добре почуває, а лихоманки немає вже більше 4 днів.

Джерело: звіт лікаря Трампа Шона Конлі

Дослівно: "У нього вже чотири дні немає температури, більше 24 годин немає симптомів.

Станом на 7 жовтня в аналізах президента присутній реєстрований рівень антитіл до SARS-CoV-2 IgG з проб, взятих в понеділок, 5 жовтня".

Деталі: Медик запевняє, що всі життєво важливі показники президента США в нормі.

Це перша інформація доктора Конлі з понеділка.

The President this morning says "I feel great!"



This is an official note from his doctor. pic.twitter.com/f5862nvMeN