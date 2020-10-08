Заступник голови Ради безпеки Киргизстану Омурбек Суваналієв заявив, що місцезнаходження президента Сооронбая Жеенбекова і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова невідоме.

Джерело: Суваналієв, "Інтерфакс-захід"

Пряма мова: "Місцезнаходження президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова невідоме. З метою безпеки прийнято рішення закрити кордон...

Посадові особи, які покинули робочі місця, знаходяться в конспіративних місцях. Сказати точно, де, ми не можемо, багато хто з них ховається. Частина з них, як Боронов, запевняє, що працює віддалено і у відставку не подавали. Таких реваншистів досить багато, що може привести до великих зіткнень".

Деталі: За його словами, перші особи країни не з'являлися на публіці з початку протестних акцій. Було кілька звернень президента, опублікованих в інтернеті, але де вони записані, невідомо.

Суваналієв додав, що політична ситуація в країні залишається напруженою: "Політичні партії не можуть домовитися. Ми вживаємо всіх заходів з силовим блоком, щоб не допустити зіткнень. Партії повинні сісти за стіл переговорів, щоб не дестабілізувати обстановку".

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