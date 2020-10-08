"Як в Іспанії та Італії навесні": Степанов про ситуацію з COVID-19

Глава МОЗ Максим Степанов звернувся до українців та порівняв ситуацію з коронавірусом в країні з тією, що була в Іспанії та Італії та назвав ситуацію небезпечною.

Джерело: Степанов у Facebook

Пряма мова Степанова: "5 397 діагнозів COVID-19 за останню добу, близько 1000 госпіталізацій. Ліжка заповнюються швидко.

Подібна ситуація була навесні в Іспанії та Італії. І навіть медичні системи розвинених європейських країн не витримували навантаження, всі ми бачили ті шокуючі кадри.

Зараз саме той самий момент, коли лікарі набагато більше потребують підтримки. Йдеться про наше відповідальне ставлення до правил безпеки, щоб уповільнити розповсюдження захворювання, чим зменшити навантаження на лікарні та медиків… Йдеться про серйозну небезпеку, і ніхто не має права нехтувати життям та здоров‘ям людей".

Нагадаємо: За добу 7 жовтня в Україні підтвердили 5 397 нових випадків захворювання COVID-19, померли від коронавірусної хвороби 93 особи, було госпіталізовано 900 людей із підтвердженим діагнозом — це три антирекорди; одужали 2 263 людини.

7 жовтня у світі COVID-19 виявили у 343 тисяч людей. Померло в цей день 5909 пацієнтів.

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