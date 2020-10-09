Президент Киргизстану назвав умову своєї відставки
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що готовий покинути свій пост після того, як в країні затвердять легітимних керівників органів виконавчої влади і країна стане на шлях законності.
Джерело: заява Жеенбекова, яка опублікована на сайті President.kg 9 жовтня. Прессекретарка глави Киргизстану Толгонай Стамалієва, якя напередодні повідомила російському агентству "Інтерфакс", що питання "відставки президента не обговорюється".
Дослівно: "Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков сьогодні, 9 жовтня, зробив чергове звернення до мешканці Киргизстану в зв'язку з політичною ситуацією в країні.
Нижче текст звернення Глави держави:
"Дорогі співвітчизники!
Політична ситуація в країні досягла критичної точки.
Для врегулювання ситуації, що склалася ми повинні зробити наступні кроки.
Анульовано результати виборів в Жогорку Кенеш. Тепер мають бути призначені нові парламентські вибори. Рішення з цього приводу прийме ЦВК. Ці заходи знизять нинішню політичну напруженість.
Разом з тим необхідно відправити у відставку Прем'єр-міністра і членів Уряду, які працювали до кризи, що створить законні підстави для нових призначень. Щоб легітимізувати призначення нового Прем'єр-міністра та членів Уряду необхідні постанову Жогорку Кенеша і Указ Президента. Я готовий підписати відповідні Укази, чекаю постанов Жогорку Кенеша.
Для виконання парламентаріями своїх обов'язків, правоохоронні органи повинні забезпечити безпеку депутатів Жогорку Кенеша.
Дорогі співвітчизники, як раніше говорив, я маю намір легітимізувати відбуваються кадрові зміни. Для мене ніяка посада не стоїть вище цілісності держави, єдності народу і спокою суспільства.
Нам потрібно якомога швидше повернути ситуацію, що склалася в правове русло. Після того, як будуть затверджені легітимні керівники органів виконавчої влади та країна стане на шлях законності, готовий піти з поста Президента Киргизької Республіки.
Закликаю всі політичні сили зберегти мир і спокій в країні, не ділити народ і не вносити розкол в суспільстві. Нехай Всевишній дарує мудрість і терпіння всім політичним силам!".
Пряма мова прессекретарки глави Киргизстан: "Питання добровільної відставки президента не обговорюється, таке питання не стоїть". Вона також повідомила, що на підпис президента не надходила заява прем'єр-міністра Киргизії Кубатбека Боронова про відставку.
Що передувало: Жеенбеков 8 жовтня повідомив про готовність вести діалог з усіма політичними силами, включно із Садиром Жапаровим, який оголосив себе прем'єр-міністром країни.
Передісторія:
- 4 жовтня у Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали 4 полсили. 10 із 12 опозиційних партій, що програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних із владою.
- Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах були серйозні порушення, зокрема підкуп та залякування виборців.
- 5 жовтня у столиці Киргизстану та інших містах розпочалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування та проведення перевиборів. Силовики гранатами та водометами розігнали учасників протесту. За даними МОЗ Киргизстану, постраждали 590 громадян, із яких 150 були шпиталізовані. Померла одна особа.
- Вночі учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент та адміністрація президента.
- 6 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану прийняла рішення визнати недійсними підсумки виборів депутатів Жогорку Кенеша (парламенту).