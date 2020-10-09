Президент Киргизстану назвав умову своєї відставки

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що готовий покинути свій пост після того, як в країні затвердять легітимних керівників органів виконавчої влади і країна стане на шлях законності.

Джерело: заява Жеенбекова, яка опублікована на сайті President.kg 9 жовтня. Прессекретарка глави Киргизстану Толгонай Стамалієва, яка напередодні повідомила російському агентству "Інтерфакс", що питання "відставки президента не обговорюється".

Дослівно: "Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков сьогодні, 9 жовтня, зробив чергове звернення до мешканці Киргизстану в зв'язку з політичною ситуацією в країні.

Нижче текст звернення Глави держави:

"Дорогі співвітчизники!

Політична ситуація в країні досягла критичної точки.

Для врегулювання ситуації, що склалася ми повинні зробити наступні кроки.

Анульовано результати виборів в Жогорку Кенеш. Тепер мають бути призначені нові парламентські вибори. Рішення з цього приводу прийме ЦВК. Ці заходи знизять нинішню політичну напруженість.

Разом з тим необхідно відправити у відставку Прем'єр-міністра і членів Уряду, які працювали до кризи, що створить законні підстави для нових призначень. Щоб легітимізувати призначення нового Прем'єр-міністра та членів Уряду необхідні постанову Жогорку Кенеша і Указ Президента. Я готовий підписати відповідні Укази, чекаю постанов Жогорку Кенеша.

Для виконання парламентаріями своїх обов'язків, правоохоронні органи повинні забезпечити безпеку депутатів Жогорку Кенеша.

Дорогі співвітчизники, як раніше говорив, я маю намір легітимізувати відбуваються кадрові зміни. Для мене ніяка посада не стоїть вище цілісності держави, єдності народу і спокою суспільства.

Нам потрібно якомога швидше повернути ситуацію, що склалася в правове русло. Після того, як будуть затверджені легітимні керівники органів виконавчої влади та країна стане на шлях законності, готовий піти з поста Президента Киргизької Республіки.

Закликаю всі політичні сили зберегти мир і спокій в країні, не ділити народ і не вносити розкол в суспільстві. Нехай Всевишній дарує мудрість і терпіння всім політичним силам!".

Пряма мова прессекретарки глави Киргизстан: "Питання добровільної відставки президента не обговорюється, таке питання не стоїть". Вона також повідомила, що на підпис президента не надходила заява прем'єр-міністра Киргизії Кубатбека Боронова про відставку.

Що передувало: Жеенбеков 8 жовтня повідомив про готовність вести діалог з усіма політичними силами, включно із Садиром Жапаровим, який оголосив себе прем'єр-міністром країни.

Передісторія: