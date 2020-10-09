Президент Киргизстану ввів у Бішкеку надзвичайний стан
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков ввів на території міста Бішкека надзвичайний стан.
Джерело: пресслужба президента Киргизстану
Дослівно: "Президент Киргизької республіки Сооронбай Жеенбеков 9 жовтня підписав указ, згідно з яким на території міста Бішкек введений режим надзвичайного стану".
Деталі: На сайті Жеенбекова повідомляється, що режим ввели у зв'язку із "ситуацією, що склалася, яка пов'язана з насильством і загрозою життю і здоров'ю людей, що виникла в результаті масових заворушень і виключно в інтересах забезпечення захисту життя і здоров'я громадян".
Деталі: Надзвичайний стан постановляється ввести на період з 20.00 години 9 жовтня до 08.00 години 21 жовтня.
У Бішкеку визначили наступні тимчасові обмеження прав і свобод громадян та їх додаткові обов'язки:
- вводити комендантську годину;
- вводити особливий режим в'їзду і виїзду громадян;
- забороняти окремим громадянам залишати на встановлений термін свій будинок (квартиру), або місце тимчасового проживання;
- залучати до охорони громадського порядку, стратегічних об'єктів і об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, підрозділи уповноважених державних органів, що відають питаннями оборони і внутрішніх справ;
- забороняти проведення видовищних, спортивних та інших масових заходів, а також страйків, зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій і пікетів;
- видворяти порушників громадського порядку, які не є жителями даної місцевості, в тому числі іноземних громадян, за їх рахунок до місця свого постійного перебування або за межі місцевості, де оголошено надзвичайний стан;
- з метою забезпечення діяльності підприємств і організацій з виробництва та постачання продукції вносити зміни в плани їх роботи, встановлювати особливий режим роботи підприємств, установ і організацій, а також вирішувати інші питання їх господарської діяльності;
- забороняти звільнення робітників і службовців за власним бажанням, крім випадків звільнення з поважних причин;
- вводити контроль за засобами масової інформації, якщо ці кошти можуть використовуватися для нагнітання обстановки, що склалася на території, де оголошено надзвичайний стан;
- вводити особливі правила користування зв'язком;
- обмежувати рух транспортних засобів, у тому числі іноземних, і проводити їх огляд, за винятком транспорту дипломатичних служб;
- перевіряти документи в місцях масового скупчення громадян;
- вводити для громадян, які проживають на території, де оголошено надзвичайний стан, приймати завчасні заходи щодо забезпечення власної безпеки.
Міністра внутрішніх справ Киргизтану Алмазбека Орозалієва призначили комендантом Бішкека.
Що передувало: Жеенбеков 8 жовтня повідомив про готовність вести діалог з усіма політичними силами, включно із Садиром Жапаровим, який оголосив себе прем'єр-міністром країни.
Передісторія:
- 4 жовтня у Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали 4 полсили. 10 із 12 опозиційних партій, що програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних із владою.
- Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах були серйозні порушення, зокрема підкуп та залякування виборців.
- 5 жовтня у столиці Киргизстану та інших містах розпочалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування та проведення перевиборів. Силовики гранатами та водометами розігнали учасників протесту. За даними МОЗ Киргизстану, постраждали 590 громадян, із яких 150 були шпиталізовані. Померла одна особа.
- Вночі учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент та адміністрація президента.
- 6 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану прийняла рішення визнати недійсними підсумки виборів депутатів Жогорку Кенеша (парламенту).