Президент Киргизстану ввів у Бішкеку надзвичайний стан

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков ввів на території міста Бішкека надзвичайний стан.

Джерело: пресслужба президента Киргизстану

Дослівно: "Президент Киргизької республіки Сооронбай Жеенбеков 9 жовтня підписав указ, згідно з яким на території міста Бішкек введений режим надзвичайного стану".

Деталі: На сайті Жеенбекова повідомляється, що режим ввели у зв'язку із "ситуацією, що склалася, яка пов'язана з насильством і загрозою життю і здоров'ю людей, що виникла в результаті масових заворушень і виключно в інтересах забезпечення захисту життя і здоров'я громадян".

Деталі: Надзвичайний стан постановляється ввести на період з 20.00 години 9 жовтня до 08.00 години 21 жовтня.

У Бішкеку визначили наступні тимчасові обмеження прав і свобод громадян та їх додаткові обов'язки:

вводити комендантську годину;

вводити особливий режим в'їзду і виїзду громадян;

забороняти окремим громадянам залишати на встановлений термін свій будинок (квартиру), або місце тимчасового проживання;

залучати до охорони громадського порядку, стратегічних об'єктів і об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, підрозділи уповноважених державних органів, що відають питаннями оборони і внутрішніх справ;

забороняти проведення видовищних, спортивних та інших масових заходів, а також страйків, зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій і пікетів;

видворяти порушників громадського порядку, які не є жителями даної місцевості, в тому числі іноземних громадян, за їх рахунок до місця свого постійного перебування або за межі місцевості, де оголошено надзвичайний стан;

з метою забезпечення діяльності підприємств і організацій з виробництва та постачання продукції вносити зміни в плани їх роботи, встановлювати особливий режим роботи підприємств, установ і організацій, а також вирішувати інші питання їх господарської діяльності;

забороняти звільнення робітників і службовців за власним бажанням, крім випадків звільнення з поважних причин;

вводити контроль за засобами масової інформації, якщо ці кошти можуть використовуватися для нагнітання обстановки, що склалася на території, де оголошено надзвичайний стан;

вводити особливі правила користування зв'язком;

обмежувати рух транспортних засобів, у тому числі іноземних, і проводити їх огляд, за винятком транспорту дипломатичних служб;

перевіряти документи в місцях масового скупчення громадян;

вводити для громадян, які проживають на території, де оголошено надзвичайний стан, приймати завчасні заходи щодо забезпечення власної безпеки.

Міністра внутрішніх справ Киргизтану Алмазбека Орозалієва призначили комендантом Бішкека.

Що передувало: Жеенбеков 8 жовтня повідомив про готовність вести діалог з усіма політичними силами, включно із Садиром Жапаровим, який оголосив себе прем'єр-міністром країни.

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