Поліція відкрила... і закрила справу про зникнення Кернеса

Поліцейські Харкова відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови.

Джерело: сайт поліції Харківської області

Деталі: Зазначається, що із відповідною заявою до поліції звернувся керівник однієї з громадських організацій. Він зазначив, що з 61-річним чоловіком відсутній зв’язок та його місцезнаходження невідоме.

Дослівно поліція: "9 листопада слідчим Шевченківського відділу поліції відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "безвісти зниклий" Кримінального кодексу України.

Наразі інформація перевіряється, встановлюються всі обставини події".

UPD: Після виходу новини повідомлення було видалене з сайту поліції.

У МВС "Українській правді" уточнили, що новину було "знято з сайту як некоректну і неактуальну".

Пряма мова заступника директора комунікацій МВС зі ЗМІ Ярослава Тракала: "Поліція внесла відомості в ЄРДР за зверненням громадянина, як того вимагає чинний КПК. І закрила його - за відсутністю складу злочину. Місцезнаходження пана Кернеса відоме".

Передісторія: