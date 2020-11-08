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Кернеса зареєстрували мером Харкова: подав електронну заяву

Неділя, 8 листопада 2020, 22:26
Кернеса зареєстрували мером Харкова: подав електронну заяву

Геннадія Кернеса, який набрав найбільше голосів на виборах мера Харкова 25 жовтня, офіційно зареєстрували Харківським міським головою, оскільки він подав необхідну заяву.

Джерело: постанова Харківської міської територіальної виборчої комісії, голова міської ТВК Ольга Мозгова у коментарі Суспільному

Дослівно постанова: "До Харківської міської територіальної виборчої комісії Харківського району Харківської області надійшла Заява "про реєстрацію міського голови" та додані до неї документи, зареєстрована за № 1015 07 листопада 2020 року від Кернеса Геннадія Адольфовича, обраного Харківським міським головою Харківського району Харківської області на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року від місцевої харківської організації політичної партії "Блок Кернеса – успішний Харків"".

"Зареєструвати Кернеса Геннадія Адольфовича Харківським міським головою Харківського району Харківської області".

Деталі: Голова Харківської міської ТВК Ольга Мозгова зазначила, що заяву про реєстрацію Харківська міська територіальна виборча комісія отримала від Кернеса в електронному вигляді з електронним підписом.  

Довідка: Відповідно до частини 1 статті 283 Виборчого кодексу України особа, обрана міським головою, для її реєстрації зобов’язана подати заяву до територіальної виборчої комісії з відповідних місцевих виборів протягом двадцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.

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Передісторія:

  • 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього керівника міста Геннадія Кернеса. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%). На другому місці – кандидат від ОПЗЖ, народний депутат Олександр Фельдман (14,32%), на третьому – голова Харківської облдержадміністрації, висуванець від партії "Слуга народу" Олексій Кучер (7,24%).
  • Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезений літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".
  • 3 листопада директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко спростував інформацію про смерть Кернеса, поширену анонімними телеграм-каналами.

Українська правда

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Теми: КернесХарківвибори
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