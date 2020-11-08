Кернеса зареєстрували мером Харкова: подав електронну заяву

Геннадія Кернеса, який набрав найбільше голосів на виборах мера Харкова 25 жовтня, офіційно зареєстрували Харківським міським головою, оскільки він подав необхідну заяву.

Джерело: постанова Харківської міської територіальної виборчої комісії, голова міської ТВК Ольга Мозгова у коментарі Суспільному

Дослівно постанова: "До Харківської міської територіальної виборчої комісії Харківського району Харківської області надійшла Заява "про реєстрацію міського голови" та додані до неї документи, зареєстрована за № 1015 07 листопада 2020 року від Кернеса Геннадія Адольфовича, обраного Харківським міським головою Харківського району Харківської області на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року від місцевої харківської організації політичної партії "Блок Кернеса – успішний Харків"".

"Зареєструвати Кернеса Геннадія Адольфовича Харківським міським головою Харківського району Харківської області".

Деталі: Голова Харківської міської ТВК Ольга Мозгова зазначила, що заяву про реєстрацію Харківська міська територіальна виборча комісія отримала від Кернеса в електронному вигляді з електронним підписом.

Довідка: Відповідно до частини 1 статті 283 Виборчого кодексу України особа, обрана міським головою, для її реєстрації зобов’язана подати заяву до територіальної виборчої комісії з відповідних місцевих виборів протягом двадцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.

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