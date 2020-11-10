Полиция открыла.. и закрыла дело об исчезновении Кернеса
Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы.
Источник: сайт полиции Харьковской области
Детали: Отмечается, что с соответствующим заявлением в полицию обратился руководитель одной из общественных организаций. Он отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно.
Дословно полиция: "9 ноября следователь Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины.
Сейчас информация проверяется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего".
UPD: После выхода новости сообщение было удалено с сайта полиции.
В МВД "Украинской правде" уточнили, что новость была "снята с сайта как некорректная и неактуальная".
Прямая речь замдиректора коммуникаций МВД со СМИ Ярослава Тракало: "Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по обращению гражданина, как того требует действующий УПК. И закрыла его - за отсутствием состава преступления. Местонахождение господина Кернеса известно".
Предыстория:
- Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезен самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
- В то же время, по данным ЦИК, действующий мэр выиграл выборы 25 октября.
- 8 ноября его официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал электронное заявление.
- В горадминистрации Харькова неоднократно опровергали слухи о смерти Кернеса, которые время от времени появляются в информпространстве.