Полиция открыла.. и закрыла дело об исчезновении Кернеса

Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы.

Источник: сайт полиции Харьковской области

Детали: Отмечается, что с соответствующим заявлением в полицию обратился руководитель одной из общественных организаций. Он отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно.

Дословно полиция: "9 ноября следователь Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины.

Сейчас информация проверяется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего".

UPD: После выхода новости сообщение было удалено с сайта полиции.

В МВД "Украинской правде" уточнили, что новость была "снята с сайта как некорректная и неактуальная".

Прямая речь замдиректора коммуникаций МВД со СМИ Ярослава Тракало: "Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по обращению гражданина, как того требует действующий УПК. И закрыла его - за отсутствием состава преступления. Местонахождение господина Кернеса известно".

Предыстория: