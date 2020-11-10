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Полиция открыла.. и закрыла дело об исчезновении Кернеса

Вторник, 10 ноября 2020, 01:10
Полиция открыла.. и закрыла дело об исчезновении Кернеса

Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы.

Источник: сайт полиции Харьковской области

Детали: Отмечается, что с соответствующим заявлением в полицию обратился руководитель одной из общественных организаций. Он отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно.

Дословно полиция: "9 ноября следователь Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины.

Сейчас информация проверяется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего".

UPD: После выхода новости сообщение было удалено с сайта полиции.

В МВД "Украинской правде" уточнили, что новость была "снята с сайта как некорректная и неактуальная".

Прямая речь замдиректора коммуникаций МВД со СМИ Ярослава Тракало: "Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по обращению гражданина, как того требует действующий УПК. И закрыла его - за отсутствием состава преступления. Местонахождение господина Кернеса известно".

 

Предыстория:

  • Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезен самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".
  • В то же время, по данным ЦИК, действующий мэр выиграл выборы 25 октября.
  • 8 ноября его официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал электронное заявление.
  • В горадминистрации Харькова неоднократно опровергали слухи о смерти Кернеса, которые время от времени появляются в информпространстве.

Украинская правда

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Темы: КернесполицияХарьков
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