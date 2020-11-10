Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Путін вводить військових та техніку до Нагірного Карабаху

Вівторок, 10 листопада 2020, 01:08
Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Президент РФ

Президент Росії Володимир Путін повідомив про розгортання "миротворчого контингенту Російської Федерації" на території Нагірного Карабаху.

Джерело: звернення Путіна

Пряма мова Путіна: "Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, який з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент Російської Федерації".

Деталі: "Миротворчий контингент Росії" розгортається в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Дослівно: "Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації - 5 років з автоматичним продовженням на чергові 5-річні періоди, якщо жодна із Сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про свій намір припинити застосування даного положення".

Що передувало: Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав з президентами Росії і Азербайджану документ про припинення війни в Нагірному Карабасі з 01:00 10 листопада.

Теми: ПутінНагірний Карабах


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Поліція відкрила справу про зникнення Кернеса

Новини 9 листопада: коронавірус у Зеленського, локдаун вихідного дня

фотоУ тещі путінського пропагандиста знайшли нерухомість на мільйони доларів

Зеленський заразився коронавірусом

Зеленський очікує, що "карантин вихідного дня" триватиме декілька тижнів

В Україні заборонили усі планові операції, лікарні лиш для хворих з COVID-19

Усі новини...
Путін
У тещі путінського пропагандиста знайшли нерухомість на мільйони доларів
У Путіна вважають, що Байдена ще рано вітати
Путін збільшив кількість віцепрем'єрів і звільнив 3 міністрів
Останні новини
01:08
Путін вводить військових та техніку до Нагірного Карабаху
01:05
Очільник МОЗ відповів на критику "локдауну вихідного дня": Ткаченко хоче сподобатись
00:09
Вірменія, Росія і Азербайджан домовились про припинення війни в Нагірному Карабасі. Текст заяви
23:41
В ОП поки не розглядають сценарій в.о. президента, якщо стан Зеленського погіршиться
23:16
Італійські лікарі закликають ввести локдаун, за добу понад 25 тисяч нових заражень
22:51
Поліція відкрила справу про зникнення Кернеса
22:33
До кінця тижня з'являться нічні морози
22:14
Міністр оборони отримав позитивний тест на коронавірус
22:00
Новини економіки: Hyperloop вперше перевіз людину, реакція ринків на вакцину
21:45
Кількість випадків COVID-19 у США перевищила 10 мільйонів
Усі новини...