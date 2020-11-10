Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін вводить військових та техніку до Нагірного Карабаху

Вівторок, 10 листопада 2020, 00:08
Путін вводить військових та техніку до Нагірного Карабаху
Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Президент РФ

Президент Росії Володимир Путін повідомив про розгортання "миротворчого контингенту" на території Нагірного Карабаху.

Джерело: звернення Путіна

Пряма мова Путіна: "Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, який з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент Російської Федерації".

Деталі: "Миротворчий контингент Росії" розгортається в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Дослівно: "Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації - 5 років з автоматичним продовженням на чергові 5-річні періоди, якщо жодна із Сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про свій намір припинити застосування даного положення".

Що передувало: Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав з президентами Росії і Азербайджану документ про припинення війни в Нагірному Карабасі з 01:00 10 листопада.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінНагірний Карабах
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Путін
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
Усі новини...
Реклама: