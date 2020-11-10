Путін вводить військових та техніку до Нагірного Карабаху

Президент Росії Володимир Путін повідомив про розгортання "миротворчого контингенту" на території Нагірного Карабаху.

Джерело: звернення Путіна

Пряма мова Путіна: "Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, який з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент Російської Федерації".

Деталі: "Миротворчий контингент Росії" розгортається в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Дослівно: "Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації - 5 років з автоматичним продовженням на чергові 5-річні періоди, якщо жодна із Сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про свій намір припинити застосування даного положення".

Що передувало: Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав з президентами Росії і Азербайджану документ про припинення війни в Нагірному Карабасі з 01:00 10 листопада.