Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Путин вводит военных и технику в Нагорный Карабах

Вторник, 10 ноября 2020, 01:08
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Президент РФ

Президент России Владимир Путин сообщил о развертывании "миротворческого контингента Российской Федерации" на территории Нагорного Карабаха.

Источник: обращение Путина

Прямая речь Путина: "Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения разворачивается миротворческий контингент Российской Федерации".

Детали: "Миротворческий контингент России" разворачивается в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Дословно: "Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения".

Что предшествовало: Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана документ о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.

Темы: ПутинНагорный Карабах


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал назначение трех новых глав ОГА

обновленоКабмин отменил адаптивный карантин и ввел локдаун выходного дня. Список запретов

Минздрав: COVID развивается ураганными темпами, нужен полный локдаун на 3 недели. Но

В Ереване митинги, стычки и задержания. Люди требуют отставки Пашиняна 

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной

инфографикаПоявился новый президентский рейтинг: лидер и главный оппонент не изменились

Все новости...
Путин
У тещи путинского пропагандиста нашли недвижимость на миллионы долларов
У Путина считают, что Байдена еще рано поздравлять
Путин увеличил число вице-премьеров и уволил 3 министров
Последние новости
17:20
"Карантин выходного дня": транспорт будет работать
17:16
В Австрии предлагают сажать потенциальных террористов на неограниченное время
17:11
Стало известно, сколько будут стоить в Украине новые Mac Mini и MacBook Pro
17:06
Директора больницы в Черкассах поймали на растрате 3 млн при закупке медоборудования
17:06
ОАСК завернул иск об отмене результатов "опроса Зеленского"
17:02
Глава Закарпатья сообщил о "самой скандальной земельной афере года"
16:38
В Германии ограбили таможню: просверлили сейф и украли 6,5 млн евро
16:19
Миллиард из "ковидных" средств на дороги перейдет больницам
16:18
Кулеба о решении РФ: Украина закрыла торгпредства еще три месяца назад
16:16
Карантин "выходного дня" будет до конца года – источники
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!