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Путин вводит военных и технику в Нагорный Карабах

Вторник, 10 ноября 2020, 00:08
Путин вводит военных и технику в Нагорный Карабах
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Президент РФ

Президент России Владимир Путин сообщил о развертывании "миротворческого контингента" на территории Нагорного Карабаха.

Источник: обращение Путина

Прямая речь Путина: "Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения разворачивается миротворческий контингент Российской Федерации".

Детали: "Миротворческий контингент России" разворачивается в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Дословно: "Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения".

Что предшествовало: Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана документ о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.

Темы: ПутинНагорный Карабах
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