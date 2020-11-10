До будівлі уряду Вірменії увірвалися протестувальники, які незадоволені рішенням щодо Карабаху

У столиці Вірменії Єревані пізно увечері 9 листопада люди, які незадоволені рішенням влади про припинення війни в Нагірному Карабасі, яке, зокрема, передбачає введення "миротворчої місії" Росії, увірвалися до будівлі уряду. Вони шукають прем'єр-міністра Ніколу Пашиняна

Джерело: трансляція з Єревану

Деталі: За оцінкою ЗМІ, декілька тисяч протестувальників перебувають зараз в центрі столиці.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфаксу", поліція ніяк не перешкоджає діям демонстрантів.

Невдовзі сам Пашинян вийшов в етер і, зокрема, повідомив, що протестувальники, які причетні до погромів, будуть притягнуті до відповідальності.

Що передувало: Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав з президентами Росії і Азербайджану документ про припинення війни в Нагірному Карабасі з 01:00 10 листопада.