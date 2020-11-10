В здание правительства Армении ворвались протестующие, которые недовольны решением по Нагорному Карабаху

В столице Армении Ереване поздно вечером 9 ноября люди, которые недовольны решением властей о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое, в частности, предусматривает введение "миротворческой миссии" России, ворвались в здание правительства. Они ищут премьер-министра Николу Пашиняна.

Источник: трансляция с Еревана

Детали: По оценке СМИ, несколько тысяч протестующих находятся сейчас в центре Еревана.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", полиция никак не препятствует действиям демонстрантов.

Вскоре сам Пашинян вышел в эфир и, в частности, сообщил, что протестующие, которые причастны к погромам, будут привлечены к ответственности.

Что предшествовало: Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана документ о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.