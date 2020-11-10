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"Миротворці" Путіна висунулися в Нагорний Карабах

Вівторок, 10 листопада 2020, 02:54

Джерело: "Інтерфакс"

Деталі: Основу "російської миротворчої місії" складуть підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу РФ. Колона військових вже рухається до аеродрому "Ульяновськ", де їх чекають літаки Іл-76, які й доставлять солдат в Нагорний Карабах.

Пізніше Міноборони РФ повідомило, що штаб російської операції буде базуватися в Степанакерті, Нагорний Карабах.

Деталі: "Миротворчий контингент Росії" розгортається в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Дослівно: "Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації - 5 років з автоматичним продовженням на чергові 5-річні періоди, якщо жодна із Сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про свій намір припинити застосування даного положення".

Що передувало: Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав з президентами Росії і Азербайджану документ про припинення війни в Нагірному Карабасі з 01:00 10 листопада.

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Теми: Нагірний КарабахРосіяВірменіяАзербайджанвійна


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