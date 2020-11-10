"Миротворцы" Путина выдвинулись в Нагорный Карабах

Источник: "Интерфакс"

Детали: Основу "российской миротворческой миссии" составит подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа РФ. Колонна военных уже движется к аэродрому "Ульяновск", где их ждут самолеты Ил-76, которые и доставят солдат в Нагорный Карабах.

Позднее Минобороны РФ сообщило, что штаб российской операции будет базироваться в Степанакерте, Нагорный Карабах.

Детали: "Миротворческий контингент" России разворачивается в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Дословно: "Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения".

Что предшествовало: Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана документ о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.

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