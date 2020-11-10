Демонстранти захопили будівлю уряду Вірменії

Будівлю уряду Вірменії захопили демонстрантами, які протестують проти рішення прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна щодо Нагірного Карабаху.

Джерело: "Інтерфакс"

Деталі: Як повідомляє кореспондент видання, кілька сотень людей зайняли місця президії і депутатів, вимагаючи, щоб до них прийшов прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Кілька тисяч людей зараз знаходяться в різних районах Єревана, в тому числі у будівлі уряду і вдома прем'єр-міністра.

Раніше протестувальники побили спікера парламенту Вірменії Арарату Мірзояна, вимагаючи від нього назвати місцезнаходження Пашиняна.

Що передувало: Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав з президентами Росії і Азербайджану документ про припинення війни в Нагірному Карабасі з 01:00 10 листопада.

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