Демонстранты захватили здание правительства Армении 

Здание правительства Армении полностью захвачено демонстрантами, протестующими против решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу Карабаха.

Источник: "Интерфакс"

Детали: Как сообщает корреспондент издания, несколько сотен человек заняли места президиума и депутатов, требуя, чтобы к ним пришел премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Несколько тысяч человек сейчас находятся в различных районах Еревана, в том числе у здания правительства и дома премьер-министра.

Ранее протестующие избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна, требуя от него назвать местонахождение Пашиняна.

Что предшествовало: Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана документ о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.

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