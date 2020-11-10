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Усі КПВВ на Донбасі відкрилися: окупанти завернули авто у "Золотому", на Донеччині пропуск заблоковано

Вівторок, 10 листопада 2020, 09:16
Усі КПВВ на Донбасі відкрилися: окупанти завернули авто у Золотому, на Донеччині пропуск заблоковано

Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування у Донецькій і Луганській областях з українського боку розпочали роботу о 8:00 10 листопада.

Джерело: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Сьогодні зранку відкрилися всі КПВВ (4 в межах Донецької області і 3 на Луганщині). Українські військовослужбовці знаходяться на робочих місцях і готові до пропускних операцій. На окремих напрямках пропуск здійснюється".

Демченко розповів, що на Донеччині наразі не фіксується потоку громадян, які хотіли б перетнути лінію розмежування. За його словами, скоріш за все це пов’язано з побоюваннями людей через заяви проросійських сил про те, що вони не здійснюватимуть пропуск.

По Луганській області: найбільше людей спостерігається на КПВВ "Станиця Луганська" (близько 30 осіб - на вихід з підконтрольної території (пропуск здійснюють у  пішому порядку –ред.) і приблизно така сама кількість зі сторони окупантів).

Невелика кількість людей є на нових пунктах пропуску в "Золотому" та "Щасті".

У "Золотому" незаконні збройні формування вже не пропустили автомобіль з громадянами.

У "Щасті" окупанти не здійснюють пропуск зі свого боку.

UPD: Проросійські бойовики прогнозовано заблокували пропуск на всіх дорожніх коридорах у Донецькій області.

Що передувало: Українська сторона довго йшла до відкриття КПВВ в "Щасті" та "Золотому". Бойовики гальмували цей процес та неодноразово зривали домовленості. Напередодні вони заявили, що не відкриють пропуск зі свого боку.

Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук наголосив, що влада розглядає відкриття цих пропускних пунктів як важливий внесок у виконання загальних погоджених висновків Паризького саміту 9 грудня 2019 року і домовленостей, узгоджених в рамках Тристоронньої контактної групи, і розраховує на відповідні кроки з російської сторони, згідно з раніше досягнутими домовленостями.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасПрикордонна служба
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