Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Все КПВВ на Донбассе открылись: оккупанты завернули авто в "Золотом", на Донетчине пропуск заблокирован

Вторник, 10 ноября 2020, 09:16
Все КПВВ на Донбассе открылись: оккупанты завернули авто в Золотом, на Донетчине пропуск заблокирован

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях с украинской стороны начали работу в 8:00 10 ноября.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Сегодня утром открылись все КПВВ (4 в пределах Донецкой области и 3 на Луганщине). Украинские военнослужащие находятся на рабочих местах и ​​готовы к пропускным операциям. На отдельных направлениях пропуск осуществляется".

Демченко рассказал, что в Донецкой области пока не фиксируется потока граждан, которые хотели бы пересечь линию разграничения. По его словам, скорее всего это связано с опасениями людей после заявлений пророссийских сил о том, что они не будут осуществлять пропуск.

По Луганской области: больше всего людей наблюдается на КПВВ "Станица Луганская" (около 30 человек - на выход с подконтрольной территории (пропуск осуществляют в пешем порядке -ред.) и примерно такое же количество из стороны оккупантов).

Небольшое количество людей есть и на новых пунктах пропуска в "Золотом" и "Счастье".

В "Золотом" незаконные вооруженные формирования уже не пропустили автомобиль с гражданами.

В "Счастье" оккупанты не осуществляют пропуск со своей стороны.

UPD: Пророссийские боевики прогнозируемо заблокировали пропуск на всех дорожных коридорах в Донецкой области.

Что предшествовало: Украинская сторона долго шла к открытию КПВВ в "Счастье" и "Золотом". Боевики тормозили этот процесс и неоднократно срывали договоренности. Накануне они заявили, что не откроют пропуск со своей стороны.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что власти рассматривают открытие этих пропускных пунктов как важный вклад в выполнение общих согласованных выводов Парижского саммита 9 декабря 2019 года и договоренностей, согласованных в рамках Трехсторонней контактной группы, и рассчитывает на ответные шаги с российской стороны, согласно ранее достигнутым договоренностям.

Валентина Романенко, УП
Темы: ДонбассПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
Все новости...
Реклама: