Все КПВВ на Донбассе открылись: оккупанты завернули авто в "Золотом", на Донетчине пропуск заблокирован

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях с украинской стороны начали работу в 8:00 10 ноября.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Сегодня утром открылись все КПВВ (4 в пределах Донецкой области и 3 на Луганщине). Украинские военнослужащие находятся на рабочих местах и ​​готовы к пропускным операциям. На отдельных направлениях пропуск осуществляется".

Демченко рассказал, что в Донецкой области пока не фиксируется потока граждан, которые хотели бы пересечь линию разграничения. По его словам, скорее всего это связано с опасениями людей после заявлений пророссийских сил о том, что они не будут осуществлять пропуск.

По Луганской области: больше всего людей наблюдается на КПВВ "Станица Луганская" (около 30 человек - на выход с подконтрольной территории (пропуск осуществляют в пешем порядке -ред.) и примерно такое же количество из стороны оккупантов).

Небольшое количество людей есть и на новых пунктах пропуска в "Золотом" и "Счастье".

В "Золотом" незаконные вооруженные формирования уже не пропустили автомобиль с гражданами.

В "Счастье" оккупанты не осуществляют пропуск со своей стороны.

UPD: Пророссийские боевики прогнозируемо заблокировали пропуск на всех дорожных коридорах в Донецкой области.

Что предшествовало: Украинская сторона долго шла к открытию КПВВ в "Счастье" и "Золотом". Боевики тормозили этот процесс и неоднократно срывали договоренности. Накануне они заявили, что не откроют пропуск со своей стороны.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что власти рассматривают открытие этих пропускных пунктов как важный вклад в выполнение общих согласованных выводов Парижского саммита 9 декабря 2019 года и договоренностей, согласованных в рамках Трехсторонней контактной группы, и рассчитывает на ответные шаги с российской стороны, согласно ранее достигнутым договоренностям.