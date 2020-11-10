Станом на ранок 10 листопада в Нагорний Карабах вилетіли вже 10 літаків з російськими миротворцями на борту.

Джерело: ТАСС з посиланням на Міноборони РФ, волонтер-розслідувач з організації InformNapalm Іраклі Комахідзе в Facebook

Дослівно Міноборони РФ: "Десятий літак Іл-76 військово-транспортної авіації з російськими миротворцями на борту вилетів з аеродрому Ульяновськ-Східний. На борту повітряного судна особовий склад миротворчого з'єднання, матеріальні засоби і бронетранспортери".

Деталі: У відомстві нагадали, що всього для розгортання миротворчого контингенту в зоні нагірно-карабаського конфлікту будуть перекинуті 1 960 військовослужбовців, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спецтехніки.

У Міноборони РФ додали, що основу контингенту складуть підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади (миротворчої) Центрального військового округу.

За даними волонтера-розслідувача з організації InformNapalm Іраклі Комахідзе, військові 15-ї ОМСБр з Самари брали участь в захопленні Криму та окупації частини Донбасу.

Комахідзе уточнив, що з грудня 2005 року по листопад 2008 року ця миротворча бригада перебувала в зоні т.зв. грузино-абхазького конфлікту. Брала участь в російській агресії проти Грузії в серпні 2008 року.

Фото з Facebook Іраклі Комахідзе

А у 2014 році 15-та миротворча бригада засвітилася в операції по анексії Криму і пізніше в бойових діях на Донбасі, про що є чимало документальних підтверджень (як мінімум 15 публікацій зі встановленням особистостей "ветеранів Донбасу") у розслідуваннях InformNapalm.

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