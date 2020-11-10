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Российские миротворцы, полетевшие в Нагорный Карабах, воевали на Донбассе – InformNapalm

Вторник, 10 ноября 2020, 09:18
Российские миротворцы, полетевшие в Нагорный Карабах, воевали на Донбассе – InformNapalm
Фото ТАСС

По состоянию на утро 10 ноября в Нагорный Карабах вылетели уже 10 самолетов с российскими миротворцами на борту.

Источник: ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, волонтер-расследователь из организации InformNapalm Иракли Комахидзе в Facebook

Дословно Минобороны РФ: "Десятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры".

Детали: В ведомстве напомнили, что всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

В Минобороны РФ добавили, что основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

По данным волонтера-расследователя из организации InformNapalm Иракли Комахидзе, военные 15-й ОМСБр из Самары принимали участие в захвате Крыма и оккупации части Донбасса.

Комахидзе уточнил, что с декабря 2005 года по ноябрь 2008 года эта миротворческая бригада находилась в зоне т.н. грузино-абхазского конфликта. Принимала участие в российской агрессии против Грузии в августе 2008 года. 

 

 Фото с Facebook ИраклИ Комахидзе   

А в 2014 году 15-тая миротворческая бригада засветилась в операции по аннексии Крыма и позже в боевых действиях на Донбассе, о чем есть немало документальных подтверждений (как минимум 15 публикаций с установкой личностей "ветеранов Донбасса") в расследованиях InformNapalm.

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Предыстория: 

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана документ о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиямиротворцыНагорный Карабах
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