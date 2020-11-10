Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Наибольшую гривневую зарплату получал премьер Гончарук

Вторник, 10 ноября 2020, 13:00

Наибольшую гривневую заработную плату по сравнению со всеми руководителями Кабмина с 2010 года получал премьер-министр Алексей Гончарук.

Источник: статья УП "Жить на одни надбавки. Сколько при Зеленском зарабатывают депутаты и чиновники"

Детали: Правительство Алексея Гончарука 2019 год закончило со средними зарплатами от 32 до 100 тысяч гривен. Меньше всего получал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, а больше всего - глава МВД Арсен Аваков.

В начале 2020 года систему выплат чиновникам изменили - их привязали к всеукраинской статистике.

Теперь расчеты должны отталкиваться от среднемесячной зарплаты по всей стране. В первом квартале 2020 года такая точка отсчета для министров составляла 11 тысяч гривен, во втором квартале - 10,8 тысячи гривен. Далее ее умножают на коэффициент.

Оклады в Кабмине рассчитывают следующим образом:

  • премьер-министр, вице-премьеры и министры - 5 среднемесячных зарплат;
  • заместители министров - 4,5 среднемесячных зарплат.
 

У руководителей министерств забрали доплаты за интенсивность труда, а начислять премию министрам должны только "по результатам отчета о выполнении задач программы деятельности Кабинета министров". Сумма таких поощрений не может быть больше оклада.

 

В сентябре все руководство Кабмина - премьер Денис Шмыгаль и вице-премьеры - получили одинаковую сумму по 55,8 тысячи гривен без учета налогов.

Украинская правда
Темы: Гончарукзарплатыденьгипремьер


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал назначение трех новых глав ОГА

обновленоКабмин отменил адаптивный карантин и ввел локдаун выходного дня. Список запретов

Минздрав: COVID развивается ураганными темпами, нужен полный локдаун на 3 недели. Но

В Ереване митинги, стычки и задержания. Люди требуют отставки Пашиняна 

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной

инфографикаПоявился новый президентский рейтинг: лидер и главный оппонент не изменились

Все новости...
Гончарук
Гончарук больше не хочет Авакова в своем Кабмине, если бы тот у него был
Гончарук рассказал "Украинской правде", чем занимается в США и общается ли с президентом Зеленским
"Бывшие" Зеленского. Чем занимаются Данилюк, Богдан, Гончарук и другие
Последние новости
17:20
"Карантин выходного дня": транспорт будет работать
17:16
В Австрии предлагают сажать потенциальных террористов на неограниченное время
17:11
Стало известно, сколько будут стоить в Украине новые Mac Mini и MacBook Pro
17:06
Директора больницы в Черкассах поймали на растрате 3 млн при закупке медоборудования
17:06
ОАСК завернул иск об отмене результатов "опроса Зеленского"
17:02
Глава Закарпатья сообщил о "самой скандальной земельной афере года"
16:38
В Германии ограбили таможню: просверлили сейф и украли 6,5 млн евро
16:19
Миллиард из "ковидных" средств на дороги перейдет больницам
16:18
Кулеба о решении РФ: Украина закрыла торгпредства еще три месяца назад
16:16
Карантин "выходного дня" будет до конца года – источники
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!