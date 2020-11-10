Наибольшую гривневую зарплату получал премьер Гончарук

Наибольшую гривневую заработную плату по сравнению со всеми руководителями Кабмина с 2010 года получал премьер-министр Алексей Гончарук.

Источник: статья УП "Жить на одни надбавки. Сколько при Зеленском зарабатывают депутаты и чиновники"

Детали: Правительство Алексея Гончарука 2019 год закончило со средними зарплатами от 32 до 100 тысяч гривен. Меньше всего получал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, а больше всего - глава МВД Арсен Аваков.

В начале 2020 года систему выплат чиновникам изменили - их привязали к всеукраинской статистике.

Теперь расчеты должны отталкиваться от среднемесячной зарплаты по всей стране. В первом квартале 2020 года такая точка отсчета для министров составляла 11 тысяч гривен, во втором квартале - 10,8 тысячи гривен. Далее ее умножают на коэффициент.

Оклады в Кабмине рассчитывают следующим образом:

премьер-министр, вице-премьеры и министры - 5 среднемесячных зарплат;

заместители министров - 4,5 среднемесячных зарплат.

У руководителей министерств забрали доплаты за интенсивность труда, а начислять премию министрам должны только "по результатам отчета о выполнении задач программы деятельности Кабинета министров". Сумма таких поощрений не может быть больше оклада.

В сентябре все руководство Кабмина - премьер Денис Шмыгаль и вице-премьеры - получили одинаковую сумму по 55,8 тысячи гривен без учета налогов.