Суд скасував штраф за порушення карантину для чиновниці Одеської міськради

Приморський суд Одеси скасував штраф для директора департаменту культури та туризму міськради Тетяни Маркової за порушення карантину під час святкування дня міста 2 вересня.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: 14 вересня поліція повідомила президенту Володимиру Зеленському про відкриття кримінального провадження, а 15 вересня склала адміністративний протокол на організатора урочистих заходів – директора департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяну Маркову. Її звинуватили в тому, що більшість учасників святкування Дня Одеси були без масок і не дотримувались соціальної дистанції.

29 жовтня Приморський суд скасував протокол про адміністративне правопорушення. Відповідне рішення оприлюднене у реєстрі. Суддя Лариса Єршова вирішила, що правоохоронці не надали достатньо доказів відповідальності за порушення карантинних норм з боку Маркової.

Суд дійшов висновку, що в протоколі про адміністративне правопорушення лише стверджується, що Маркова порушила урядову постанову про карантинні заходи, але поліцейський не називає в тексті конкретних порушених норм законодавства, отже не розкриває суть адміністративного правопорушення.

Крім того, йдеться в рішенні суду, поліція не встановила свідків правопорушення, не зібрала письмові пояснення, а фотознімки не можуть розглядатися як належні докази, оскільки відсутні посилання на джерела їх походження, не встановлена дата, час та місце події.

Суддя Єршова додала, що контролювати порядок і дотримання карантинних норм у місцях проведення святкових заходів мали працівники департаменту муніципальної безпеки і самі поліцейські.

Передісторія: Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантину в Одесі та Дніпрі під час святкування дня міста. Правоохоронці повідомили, що організатори свят мають понести адміністративне покарання у розмірі 170 тис. грн.

Зокрема, 2 вересня в Одесі відбувся концерт на Потьомкінських сходах, який зібрав десятки тисяч людей. Більшість з них, судячи з фото та відеоматеріалів, були без засобів індивідуального захисту. На сходах і бульварі була розміщена спеціальна розмітка – жовті смуги на відстані близько півтора метра одна від одної, але люди ігнорували ці вказівки.

Наступного дня проведення настільки великого свята засудив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Станом на 10 листопада в Одеській області через коронавірус захворіли 29 336 осіб – за останню добу кількість хворих збільшилась на 608 людей. Це один з найвищих показників за добу по країні. Вище тільки у Києві (+747), у Житомирській (+646) і Київській (+628) областях.