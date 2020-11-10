Суд отменил штраф за нарушение карантина для чиновницы Одесского горсовета

Приморский суд Одессы отменил штраф для директора департамента культуры и туризма горсовета Татьяны Марковой за нарушение карантина во время празднования дня города 2 сентября.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: 14 сентября полиция сообщила президенту Владимиру Зеленскому об открытии уголовного производства, а 15 сентября составила административный протокол на организатора торжественных мероприятий - директора департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяну Маркову. Ее обвинили в том, что большинство участников празднования Дня Одессы были без масок и не придерживались социальной дистанции.

29 октября Приморский суд отменил протокол об административном правонарушении. Соответствующее решение обнародовано в реестре. Судья Лариса Ершова решила, что правоохранители не предоставили достаточно доказательств ответственности за нарушение карантинных норм со стороны Марковой.

Суд пришел к выводу, что в протоколе об административном правонарушении лишь утверждается, что Маркова нарушила правительственное постановление о карантинных мероприятиях, но полицейский не называет в тексте конкретных нарушенных норм законодательства и таким образом не раскрывает суть административного правонарушения.

Кроме того, говорится в решении суда, полиция не установила свидетелей правонарушения, не собрала письменные объяснения, а фотоснимки не могут рассматриваться как надлежащие доказательства, поскольку отсутствуют ссылки на источники их происхождения, не установлена ​​дата, время и место события.

Судья Ершова добавила, что контролировать порядок и соблюдение карантинных норм в местах проведения праздничных мероприятий должны были работники департамента муниципальной безопасности и сами полицейские.

Предыстория: Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения карантина в Одессе и Днепре во время празднования дня города. Правоохранители сообщили, что организаторы праздников должны понести административное наказание в размере 170 тыс. грн.

В частности, 2 сентября в Одессе состоялся концерт на Потемкинской лестнице, который собрал десятки тысяч человек. Большинство из них, судя по фото и видеоматериалам, были без средств индивидуальной защиты. На лестнице и бульваре была размещена специальная разметка - желтые полосы на расстоянии около полутора метров друг от друга, но люди игнорировали эти указания.

На следующий день проведение столь большого праздника осудил министр здравоохранения Максим Степанов.

По состоянию на 10 ноября в Одесской области от коронавируса заболели 29 336 человек - за последние сутки количество больных увеличилось на 608. Это один из самых высоких показателей в сутки по стране. Выше только в Киеве (+747), в Житомирской (+646) и Киевской (+628) областях.