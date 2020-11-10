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Зеленський пропонує спосіб уникнути COVID: буде ціла національна програма

Вівторок, 10 листопада 2020, 16:48

Президент Володимир Зеленський ініціює розробку програми "Здорова нація", яка навчить людей профілактиці захворювань, таких як COVID-19.

Джерело: його заява на селекторній нараді, яку цитує сайт президента

Пряма мова: "Коли людина захворіє на COVID-19, лікарі їй прописують профілактичні ліки різного характеру. Ми говоримо зараз про той стан хворого, коли не йдеться про обов’язкове лікування в лікарні й застосування антибіотиків. Тобто у більшості випадків COVID-19 потрібна самоізоляція та профілактичні ліки, які підтримують нормальний стан здоров’я людини".

Деталі: За словам Зеленського, нова програма міститиме практичні рекомендації громадянам щодо зміцнення здоров’я, профілактики захворювань та подолання їхніх наслідків, щоб люди не залишалися сам на сам зі своїми недугами, зокрема спричиненими коронавірусом.

Президент, який щойно сам заразився коронавірусом, вважає, що люди з сильним імунітетом і які регулярно займаються спортом мають легший перебіг коронавірусної хвороби й одужують швидше. Тому акцент потрібно робити на профілактиці, а не лише на лікуванні. Тому, на його думку, потрібно, щоб іще до інфікування людина знала, як зміцнити свій організм, щоб він був готовий побороти вірус.

 

У зв'язку з цим було запропоновано створити програму "Здорова нація", у межах якої надавати громадянам інформацію про переваги здорового способу життя, регулярних фізичних навантажень і тренувань, а також про "Кошик здоров’я" –  перелік вітамінів, необхідних для підтримки здорового організму, зміцнення імунітету тощо.

Зеленський додав, що окремо необхідно поліпшувати умови для занять спортом.

Присутній на нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею створення програми "Здорова нація". Представники Офісу президента та Кабінету міністрів найближчим часом напрацюють план розробки та втілення програми в життя.

Знати більше: "Хотів заразитися коронавірусом". Два дні з президентом Зеленським

Передісторія: 9 листопада президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив про позитивний тест на коронавірус.

Українська правда
Теми: ЗеленськийкоронавірусCovid-2019


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