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Зеленский предлагает способ легко побороть COVID: будет целая национальная программа

Вторник, 10 ноября 2020, 16:48

Президент Владимир Зеленский инициирует разработку программы "Здоровая нация", которая научит людей профилактике заболеваний, таких как COVID-19.

Источник: его заявление на селекторном совещании, которое цитирует сайт президента

Прямая речь: "Когда человек заболеет COVID-19, врачи ему прописывают профилактические лекарства различного характера. Мы говорим сейчас о том состоянии больного, когда речь не идет об обязательном лечении в больнице и применении антибиотиков. То есть в большинстве случаев COVID-19 нужна самоизоляция и профилактические лекарства, которые поддерживают нормальное состояние здоровья человека".

Детали: По словам Зеленского, новая программа будет содержать практические рекомендации гражданам по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодолению их последствий, чтобы люди не оставались один на один со своими недугами, в том числе вызванными коронавирусом.

Президент, который только что сам заразился коронавирусом, считает, что люди с сильным иммунитетом и которые регулярно занимаются спортом имеют легкий ход коронавирусной болезни и выздоравливают быстрее. Поэтому акцент нужно делать на профилактике, а не только на лечении. Поэтому, по его мнению, нужно, чтобы еще до инфицирования человек знал, как укрепить свой организм, чтобы он был готов побороть вирус.

 

В связи с этим было предложено создать программу "Здоровая нация", в рамках которой предоставлять гражданам информацию о преимуществах здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок и тренировок, а также о "Корзине здоровья" - перечень витаминов, необходимых для поддержания здорового организма, укрепления иммунитета и тому подобного.

Зеленский добавил, что отдельно необходимо улучшать условия для занятий спортом.

Присутствовавший на совещании премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею создания программы "Здоровая нация". Представители Офиса президента и Кабинета министров в ближайшее время выработают план разработки и внедрения программы в жизнь.

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Предыстория: 9 ноября президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил о положительном тесте на коронавирус.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийкоронавирусCovid-2019


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